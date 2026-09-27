عضو شعبة الزيوت: توافر كميات كبيرة من زيت الطعام واستقرار الأسعار.. ولا زيادات مرتقبة

أكد السيد بسيوني، عضو شعبة الزيوت باتحاد الغرف التجارية، أن زيت الطعام متوفر بكميات كبيرة في الأسواق، وأن أسعاره مستقرة، مشيرًا إلى أن توافر المنتج واستمرار إمداد الأسواق به يمثلان الأولوية خلال الفترة الحالية.

وقال بسيوني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن المخزون الاستراتيجي من زيت الطعام آمن، ولا توجد مؤشرات تستدعي القلق بشأن توافره في الأسواق، مؤكدًا استمرار ضخ الكميات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين.

إثارة القلق وإحباط المواطنين

وحذر عضو شعبة الزيوت باتحاد الغرف التجارية من الانسياق وراء الشائعات المتداولة بشأن ارتفاع أسعار زيت الطعام، موضحًا أن هذه الشائعات من شأنها إثارة القلق وإحباط المواطنين، ومؤكدًا أنه لا توجد زيادات في أسعار الزيت خلال الفترة الحالية.