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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حماية المستهلك بالشرقية: ضبط 2 طن زيوت طعام مجهولة المصدر داخل مصنعين في بلبيس| صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والصناعية، والتصدي لكافة صور الغش والتدليس وحماية حقوق المستهلكين.

وأكد محافظ الشرقية أنه تواصل الأجهزة الرقابية بالمحافظة جهودها لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تنفيذا لتوجيهات إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات الرقابية وإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من التزام الموردين والتجار بأحكام قانون حماية المستهلك رقم (١٨١) لسنة ٢٠١٨، والتصدي لكافة صور الاستغلال وخداع المستهلكين.

من جانبه أوضح شريف جمعة مدير عام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، أنه وردت للفرع معلومات من أحد المصادر السرية تفيد بقيام أحد الأشخاص بإدارة وتشغيل مصانع بدون ترخيص تعمل فى تعبئة زيوت الطعام والمواد الغذائية ، بنطاق مركز ومدينة بلبيس.

تم إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات ورصد المنشأة وتحديد أيام عملها، وبناءً عليه تم توجيه حملة رقابية مفاجئة يوم الخميس الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦، لاستهداف المنشأت محل المعلومات بنطاق مركز ومدينة بلبيس وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة الزيوت  لأدارة بدون ترخيص ولحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على ١٥٠٠ كجم زيوت طعام.

وتم تحرير محضر ضد صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية لحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على٥٠٠ كجم زيوت طعام بإجمالي ٢ طن ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار الجهات المختصة.

وأكد محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتصدي لممارسات الغش والتدليس والتقليد، حفاظاً على حقوق المواطنين وحماية المستهلكين.

الشرقية محافظ الشرقية الأسواق والمنشآت الحملات الرقابية

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