الأهلي يعلن تفاصيل إصابة بن شرقي والدبيس

كشف الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن شكوى أشرف بن شرقي، لاعب الفريق من آلام ناتجة عن التهابات في وتر أكيلس.

وفضل الجهاز الفني منحه راحة من المشاركة في المران الجماعي، مع تنفيذ فقرات علاجية لتجهيزه قبل العودة للتدريبات الجماعية لاحقا.

وأضاف جاب الله أن كريم الدبيس، لاعب الفريق تعرض للإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة اليمنى، وسوف يؤدي برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني لتجهيزه للفترة القادمة.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية

يستعد فريق الأهلي لخوض أول مبارياته في الكونفدرالية امام فريق كيتارا الأوغندي فى دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

و تقام مباراة الذهاب فى أوغندا يوم 17 أكتوبر المقبل، بينما تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 25 من الشهر ذاته.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا قويا صباح أمس الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي وضعه ‏الجهاز الفني خلال فترة التوقف الدولي.