هاني حتحوت يكشف مفاجأة عن أرقام الشناوي مع الأهلي ومنتخب مصر

كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل جديدة بشأن الأزمة التي نشبت بين محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، وحسام حسن، المدير الفني للفراعنة، مشيرًا إلى أن الأزمة بدأت منذ واقعة استبدال الشناوي في مباراة مصر والرأس الأخضر، قبل أن تتطور لاحقًا بسبب ما حدث في مباراة إيران بكأس العالم، وصولًا إلى تصريحات المدير الفني في المؤتمر الصحفي الأخير.

وقال هاني حتحوت، خلال حديثه عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إن القصة ظهرت للجمهور بشكل واضح عقب مباراة مصر وأنجولا، لكنها تعود إلى فترة سابقة، موضحًا أن واقعة تغيير الشناوي أمام الرأس الأخضر في بطولة العين الودية يوم 17 نوفمبر 2025 كانت من أبرز المحطات.

وأوضح حتحوت أن حسام حسن استبدل الشناوي في الدقائق الأخيرة من المباراة ودفع بمصطفى شوبير قبل ركلات الترجيح، مشيرًا إلى أن الشناوي غادر الملعب وهو غاضب، بينما التقطت الكاميرات صوتًا من المدرجات يقول: «ده صابر عليك يا شناوي»، في الوقت الذي كان الشناوي يردد: «عيب.. عيب.. عيب.. الله عليك يا ابني».

وأضاف أن الشناوي شارك بعد ذلك في عدد محدود من مباريات المنتخب، قائلًا إن الحارس خاض 5 مباريات كاملة فقط مع الفراعنة في الفترة التالية، من بينها مباريات في كأس الأمم الأفريقية، من إجمالي 20 مباراة للمنتخب، بين إصابات معلنة واستبعاد فني وتغييرات أثناء المباريات والجلوس على مقاعد البدلاء.

وأشار حتحوت إلى أن هذه الواقعة تمثل جزءًا محدودًا من الأزمة، موضحًا أن الجزء الأكبر من الخلاف ارتبط بما حدث خلال مباراة مصر وإيران في كأس العالم.

وكشف حتحوت أن الشناوي شعر، بحسب ما وصل إليه، بأن «تمثيلية اتعملت عليه» فيما يتعلق بالمشاركة أمام إيران، بعدما كان هناك اتجاه للدفع به قبل المباراة، في الوقت الذي كان مصطفى شوبير يستعد للمشاركة.

وأوضح أن حسام حسن غضب من الأمر، لأنه اعتبر ما حدث تقليلًا من مجهوده، إلى جانب تأثيره على مصطفى شوبير، الذي تم إبلاغه قبل المباراة بفترة قصيرة بأنه لن يبدأ، ثم طُلب منه الاستعداد مجددًا للمشاركة، بعدما تبين أن إجراء التغيير في حراسة المرمى سيُحتسب ضمن التغييرات الخمسة المسموح بها.

وتابع حتحوت أن هذه التطورات كانت من بين الأسباب التي دفعت حسام حسن إلى عدم استدعاء محمد الشناوي للمعسكر الحالي، قبل أن يعلن الأهلي لاحقًا إصابة الحارس. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن احتمالات عدم استدعاء الشناوي كانت موجودة قبل إعلان إصابته، قبل أن تحسم الإصابة موقفه من المعسكر.

وانتقل حتحوت إلى تصريحات حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة مصر وأنجولا، عندما سُئل عن سبب غياب الشناوي، موضحًا أن المدير الفني وصف الحارس بأنه كان «منتهيًا» في فترة من الفترات، وأكد أنه ساهم في استعادة مستواه بعدما ضمه إلى المنتخب، مشددًا في الوقت نفسه على أن القرار فني وأنه يحترم الشناوي باعتباره أحد قادة المنتخب.

وقال حتحوت: «أعتقد دي الكلمة اللي هتقلب الدنيا»، موضحًا أنه لم يتوقع أن تتسبب العبارة في كل هذا الجدل.

وأضاف: «أعتقد مبدئيًا إن لفظ منتهي، حتى وإن كان في فرق بين منتهي ومُنتهى، ما كانش الأصح من الكابتن حسام حسن».

وتابع: «مش كل اللي بيتقال للاعبي في الغرف ينفع إنه يتقال في المؤتمرات الصحفية»، مشيرًا إلى أن بعض العبارات التي يمكن أن تقال بين المدير الفني واللاعبين داخل المعسكر قد يكون لها تأثير مختلف تمامًا عندما تخرج في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام والجمهور.

وفي السياق نفسه، استعرض حتحوت أرقام محمد الشناوي مع الأهلي ومنتخب مصر، موضحًا أن الحارس خاض مع الأهلي في الموسم الأخير 19 مباراة، استقبل خلالها 15 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 7 مباريات.

وأضاف أن الشناوي مع منتخب مصر خلال فترة حسام حسن خاض 21 مباراة، استقبل خلالها 10 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 12 مباراة، معتبرًا أن هذه الأرقام تظهر اختلاف معدلات أداء الحارس بين مشاركاته مع النادي والمنتخب.

واختتم حتحوت حديثه بالتأكيد على أن حسام حسن قدم للشناوي أشياء إيجابية مع المنتخب، لكنه رأى أن المشكلة الأساسية كانت في طريقة التعبير عن وجهة النظر، خاصة بعدما خرجت التصريحات إلى العلن وتسببت في ردود فعل واسعة.