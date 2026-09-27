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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موجز الرياضة.. إراحة محمد صلاح وأزمة الشناوي وإسبانيا تهزم إنجلترا

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

شهدت الساحة الرياضية على مدار اليوم، عددًا من الأخبار والتصريحات والنتائج المهمة، سواء على صعيد الكرة المصرية أو العربية والعالمية، وجاء في مقدمتها مستجدات منتخب مصر، وأزمة محمد الشناوي، إلى جانب نتائج عدد من المباريات والإعلانات الخاصة باللاعبين والأندية.

أخبار الكرة المصرية

أكدت مصادر خاصة أنه لا صحة لما تردد بشأن انضمام أسامة فيصل إلى قائمة منتخب مصر بدلًا من محمد صلاح، استعدادًا لمواجهة جنوب السودان.

وأوضح اتحاد الكرة أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قرر إراحة محمد صلاح أمام جنوب السودان بسبب أرضية الملعب، مشيرًا إلى أن الاتفاق على إراحة اللاعب كان قبل مباراة أنجولا، حفاظًا عليه.

وفي كرة السلة، حققت سيدات الأهلي فوزًا كبيرًا على الزمالك بنتيجة 103-42، ضمن منافسات دوري المرتبط.

كما نقل منتخب مصر تدريباته إلى أحد ملاعب العشب الصناعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للمباراة المقبلة.

وعلى مستوى الجوائز، حصد هدف حسين الشحات أمام أبو قير للأسمدة جائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة.

وفي سياق متصل، تحدث أحمد شوبير عن أزمة محمد الشناوي، موضحًا أن الأهلي أعلن إصابة الحارس قبل إعلان قائمة المنتخب، لكنه أشار إلى أنه بعد عودته للتدريبات لم يتواصل طبيب الأهلي مع طبيب المنتخب، ولم تُرسل أشعة تثبت الإصابة.

وأضاف شوبير أن حسام حسن كان يقصد أن الشناوي غاب 5 أشهر بسبب الإصابة قبل أن يفضّل الخبرة ويدفع به مع المنتخب، لكنه اعتبر استخدام كلمة «منتهي» غير لائق، مشيرًا إلى أن بيان الأهلي جاء سريعًا وأسهم في تصعيد الأزمة.

وأكد شوبير أن القميص رقم 1 ليس ملكًا لمحمد الشناوي، موضحًا أن عصام الحضري وأحمد الشناوي ارتدياه من قبل، وأنه لو كان أحمد الشناوي موجودًا مع المنتخب لارتدى محمد الشناوي القميص رقم 16.

وأشار كذلك إلى أن إعلان الأهلي إصابة محمد الشناوي لم يكن صائبًا، وأن الأفضل كان ترك حسام حسن يعلن قائمة المنتخب أولًا.

من جانبه، أكد محمد الدماطي أن الأهلي يساند جميع لاعبيه ويدعم منتخب مصر ومصلحته، نافيًا ما تردد بشأن طلب النادي من لاعبيه عدم خوض مباراة جنوب إفريقيا.

كما كشف يحيى زكريا أن الأهلي فاوضه قبل التعاقد مع توفيق محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أخبار عربية وعالمية

أعلن ريال مدريد إصابة الفرنسي كيليان مبابي بالتواء في المحفظة الخلفية للركبة اليسرى.

وفي تونس، أعلن ياسين مرياح اعتزال كرة القدم بسبب آلام حادة في الركبة عانى منها على مدار عامين.

كما تم استبعاد ريان آيت نوري من معسكر منتخب الجزائر بعد اعتراضه بشكل غير لائق على عدم مشاركته في المباراة الماضية.

وتأهل منتخب السعودية إلى نصف نهائي خليجي 27، بعد فوزه على عُمان بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية.

وعلى صعيد التحكيم، تم اختيار الحكم المصري حمادة القلاوي لإدارة مباراة المغرب وتونس في تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، ويعاونه محمد مجدي سليمان.

وفي الدوري المغربي، تعرض الوداد لهزيمة مفاجئة على أرضه أمام وداد تمارة بنتيجة 3-1، في أول مباراة لتمارة بالدوري الممتاز.

وبدأ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مفاوضات تجديد عقد ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب.

وأعلن نادي ليفربول تعيين جوليان وارد في منصب المدير الرياضي.

أبرز التصريحات

وتحدث عدد من نجوم ومدربي كرة القدم عن العديد من الملفات، حيث قال لامين يامال إنه لا يوجد خوف في كرة القدم، مشيرًا إلى معاناة والدته وقيام والده بجمع الخردة في الشوارع حتى يتمكن من الأكل، معتبرًا أن ذلك هو الخوف الحقيقي.

وأكد يامال أنه يلعب كرة القدم من أجل المتعة وإسعاد الجماهير، وأنه يحب المراوغة وصناعة الأهداف لزملائه، مشددًا على أنه لا يلعب من أجل المال، وإنما لأنه يحب كرة القدم.

وأضاف أنه لم يكن يريد من الحكم إطلاق صافرة نهاية كأس العالم 2026 لأنه كان مستمتعًا بالمباراة، كما تحدث عن تطور كرة القدم، مؤكدًا أن اللعبة أصبحت مميكنة، لكن هناك لاعبين مثله وبيدري يمتلكون الشرارة الخاصة.

وقال يامال إنه يرى أنه كان يستحق المنافسة على الكرة الذهبية ليس فقط خلال العام الحالي، وإنما منذ فترة أطول، مشيرًا إلى أن الجميع يعرف ذلك، كما تحدث عن الغرور مؤكدًا أن الأمر يعتمد على طريقة تربية اللاعب.

من جانبه، قال لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، إن الجميع كان يتحدث عن مواجهة الأرجنتين بقيادة ميسي، وفرنسا بقيادة مبابي، والبرتغال بقيادة رونالدو، لكنهم كانوا سيواجهون إسبانيا المكونة من 26 لاعبًا، في تشبيه بالـ300 محارب إسبرطي.

وقال جورجي جيسوس إن إيرلينج هالاند ربما يكون أفضل مهاجم صريح في العالم، لكنه شدد على امتلاك فريقه لقدراته الخاصة.

وتحدث كريم أديمي عن بدايته مع برشلونة، موضحًا أنه يشعر بحالة جيدة جدًا، لكنه يرى أن الاستقرار الكامل لم يتحقق بعد، كما كشف أنه كان مشجعًا لبايرن ميونيخ، قبل أن يصبح بوروسيا دورتموند فريقه المفضل مع مرور الوقت.

وأكد رودري ثقته في براءة مانشستر سيتي من القضايا المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أن النادي يعبر دائمًا عن ثقته بأنه لم يرتكب أي خطأ.

وقال رافينيا إن هانز فليك كان السبب في استمراره مع برشلونة، موضحًا أن المدرب غيّر حياته وعقليته ومنحه الثقة وأكد له أنه سيصبح لاعبًا مهمًا في الفريق.

وفي ملف رمضان صبحي، قال إكرامي إنه لا توجد إمكانية للطعن على قرار إيقاف اللاعب 4 سنوات، كما علق على إمكانية انتقاله إلى قبرص قائلًا: «ياريت يروح»، موضحًا أن دوري قبرص الشمالية غير معترف به من جانب فيفا.

كما قال جدو إن فسخ بيراميدز عقد رمضان صبحي بعد إيقافه أمر طبيعي.

نتائج أهم مباريات اليوم

دوري الأمم الأوروبية:

- إنجلترا 2 × 3 إسبانيا.
- التشيك 1 × 3 كرواتيا.
- مقدونيا 0 × 3 سويسرا.
- سلوفينيا 0 × 0 إسكتلندا.

خليجي 27:

- الكويت 2 × 3 العراق.
- السعودية 3 × 0 عُمان.

تصفيات أمم إفريقيا:

- كينيا 1 × 1 إريتريا.
- جنوب إفريقيا 2 × 1 غينيا.

الدوري المغربي:

- الوداد 1 × 3 وداد تمارة.

منتخب مصر محمد الشناوي قائمة منتخب مصر جنوب السودان محمد صلاح

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