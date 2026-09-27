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6 دقائق من الظلام نهارًا.. كسوف كلي للشمس يزين سماء مصر في أغسطس 2027
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

6 دقائق من الظلام نهارًا.. كسوف كلي للشمس يزين سماء مصر في أغسطس 2027

6 دقائق من الظلام نهارًا.. كسوف كلي للشمس يزين سماء مصر في أغسطس 2027
6 دقائق من الظلام نهارًا.. كسوف كلي للشمس يزين سماء مصر في أغسطس 2027
ولاء عادل

تستعد سماء مصر لاستقبال ظاهرة فلكية نادرة عندما يمر القمر أمام الشمس فيحجب قرصها بالكامل عن المناطق الواقعة على خط الكسوف الكلي.

وتحظى مصر بموقع مميز خلال هذه الظاهرة، إذ يمر مسار الكسوف عبر عدد من مناطقها، وتصل فترة حجب الشمس بالكامل في الأقصر إلى أكثر من 6 دقائق، في واحدة من أطول فترات الكسوف الكلي التي يمكن رصدها خلال القرن الحالي.

متى يحدث كسوف الشمس الكلي في مصر؟

يحل موعد كسوف الشمس الكلي يوم الاثنين 2 أغسطس 2027، ويمتد نطاقه من جنوب إسبانيا إلى شمال إفريقيا، قبل أن يعبر أجزاء من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، ثم يتجه نحو السعودية واليمن.

وبالنسبة إلى مصر، تبدأ الظاهرة في صورة كسوف جزئي عند نحو الساعة 11:19 صباحًا، ثم تدخل المناطق الواقعة داخل نطاق الكسوف الكلي مرحلة حجب الشمس بالكامل قرابة الساعة 12:39 ظهرًا.

وتنتهي مرحلة الكسوف الكلي في نحو الساعة 1:22 ظهرًا، مع اختلاف توقيت الظاهرة ومدتها من مكان إلى آخر داخل مصر.

كسوف 2027 من أطول الكسوفات الكلية في القرن

لا تكمن أهمية كسوف أغسطس 2027 في حدوثه فقط، وإنما في المدة التي يستمر خلالها حجب الشمس بالكامل.

وتشير البيانات الفلكية إلى أن الكسوف يأتي في المرتبة الثانية من حيث مدة الكلية بين كسوفات الشمس الكلية خلال القرن الحادي والعشرين، بعد كسوف يوليو 2009.

وفي بعض المناطق المصرية، تتجاوز مدة الكسوف الكلي حاجز 6 دقائق، بينما تصل المدة في الأقصر إلى نحو 6 دقائق و22 ثانية.

أين يمكن مشاهدة الكسوف الكلي في مصر؟

يحتاج الراغبون في مشاهدة الشمس وهي محجوبة بالكامل إلى التواجد داخل المسار الذي يعبره ظل القمر، إذ لن تشهد جميع المناطق المصرية مرحلة الكسوف الكلي.

ومن أبرز المناطق التي تقع ضمن نطاق الكسوف الكلي:

  • الأقصر: تستمر مرحلة الكسوف الكلي لنحو 6 دقائق و22 ثانية، ويصل الكسوف إلى ذروته في المدينة قرابة الساعة 1:05 ظهرًا.
  • أسيوط: يمكن مشاهدة الكسوف الكلي لمدة تصل إلى نحو 6 دقائق و8 ثوانٍ.
  • واحة سيوة: تستمر مرحلة الكلية لنحو 5 دقائق و31 ثانية.

أما أطول مدة للكسوف فتُسجل بالقرب من نقطة أعظم الكسوف في جنوب مصر، والتي تقع على مسافة تقارب 50 كيلومترًا شرق الأقصر القديمة، وتصل فيها مدة الكلية إلى نحو 6 دقائق و24 ثانية.

هل تشهد القاهرة الكسوف الكلي؟

القاهرة ليست ضمن المسار الذي يعبره ظل القمر خلال مرحلة الكسوف الكلي، ولذلك لن تختفي الشمس بالكامل من سمائها يوم 2 أغسطس 2027.

لكن سكان القاهرة سيتمكنون من متابعة الكسوف بصورة جزئية، أي رؤية القمر وهو يحجب جزءًا من قرص الشمس.

وتشهد مناطق مصرية أخرى خارج مسار الكلية الظاهرة نفسها بشكل جزئي، ومن بينها الغردقة.

مسار الكسوف الكلي في الدول العربية

لا يقتصر مسار الكسوف الكلي على مصر، إذ يعبر عددًا من الدول العربية، بينها ليبيا ومصر والسعودية واليمن.

وفي الوقت نفسه، تقع مناطق أخرى خارج المسار الرئيسي للكسوف الكلي، فتشهد حجبًا جزئيًا للشمس تختلف نسبته من مكان إلى آخر.

تحذير هام عند مشاهدة كسوف الشمس

تحتاج مشاهدة كسوف الشمس إلى وسائل حماية مناسبة للعين، خاصة خلال المراحل الجزئية، إذ إن النظر المباشر إلى الشمس يمكن أن يسبب أضرارًا للعين.

ولهذا يجب استخدام نظارات مخصصة لمشاهدة الكسوف ومعتمدة لهذا الغرض، مع تجنب استخدام النظارات الشمسية التقليدية أو النظر إلى الشمس بالعين المجردة.

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