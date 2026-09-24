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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

5 عادات خاطئة بعد غسل الشعر قد تزيد تكسره وتساقطه

5 عادات خاطئة بعد غسل الشعر قد تزيد تكسره وتساقطه
5 عادات خاطئة بعد غسل الشعر قد تزيد تكسره وتساقطه
ولاء عادل

لا تنتهي العناية بالشعر بمجرد الانتهاء من الاستحمام، فطريقة التعامل معه خلال الدقائق التالية قد تؤثر في قوته ومظهره، خاصة عندما يكون مبللًا، إذ يصبح أكثر عرضة للتمدد والتشابك والتكسر.

وبينما يربط البعض ظهور الشعر المتساقط بعد الاستحمام بطريقة تجفيفه أو تمشيطه، فإن تساقط الشعر من الجذور قد تكون له أسباب أخرى، في حين ترتبط العادات الخاطئة بعد غسل الشعر بشكل أكبر بتضرر ساق الشعرة وزيادة احتمالات تكسرها.

1. فرك الشعر بالمنشفة

يعتقد البعض أن فرك الشعر بقوة بالمنشفة يساعد على التخلص من المياه سريعًا، إلا أن هذه الطريقة قد تزيد من تعرض الشعيرات للتكسر، خاصة أن الشعر يكون أكثر هشاشة عندما يكون مبللًا.

كما أن لف المنشفة بإحكام حول الشعر أو الضغط عليه بقوة قد يزيد من التشابك ويؤدي إلى احتكاك متكرر بالشعيرات، وقد تكون هذه المشكلة أكثر وضوحًا لدى أصحاب الشعر الجاف أو المصبوغ أو الذي خضع للمعالجات الكيميائية.

والأفضل هو التخلص من المياه الزائدة بالضغط على الشعر برفق باستخدام منشفة ناعمة، ثم تركه ليجف بصورة طبيعية قدر الإمكان.

2. تمشيط الشعر المبلل بعنف

قد تبدو محاولة التخلص من تشابكات الشعر فور الانتهاء من الاستحمام أمرًا طبيعيًا، لكن شد العقد أو تمرير الفرشاة بقوة يمكن أن يؤدي إلى سحب الشعيرات وتكسرها.

وفي حال الحاجة إلى تمشيط الشعر وهو رطب، يُفضل التعامل معه بهدوء باستخدام مشط واسع الأسنان، والبدء من الأطراف ثم التحرك تدريجيًا نحو الجذور، مع تجنب الشد أو محاولة فك التشابكات بعنف.

3. ربط الشعر وهو مبلل

ربط الشعر مباشرة بعد الاستحمام، خاصة في صورة ذيل حصان مشدود أو كعكة محكمة، قد يزيد الضغط على الشعيرات، ومع تكرار هذه العادة قد يزداد تعرضها للتكسر.

كما أن إبقاء الشعر مغطى أو مربوطًا لفترة طويلة وهو لا يزال مبللًا قد يطيل مدة احتفاظه بالرطوبة. لذلك، من الأفضل منحه وقتًا كافيًا ليجف قبل ربطه، وإذا كان الربط ضروريًا، فمن الأفضل اختيار تسريحة فضفاضة لا تسبب شدًا للشعر.

4. تعريض الشعر لحرارة مرتفعة

استخدام مجفف الشعر أو أدوات التصفيف الحرارية بعد الاستحمام مباشرة، خصوصًا مع درجات الحرارة المرتفعة، قد يزيد من إجهاد ساق الشعرة ويؤثر في مظهرها مع تكرار الاستخدام.

ولتقليل الضرر، يمكن خفض درجة حرارة المجفف وتحريكه باستمرار بدلًا من توجيه الهواء الساخن إلى المنطقة نفسها لفترة طويلة، مع تجنب الإفراط في استخدام أدوات التصفيف الحرارية.

5. النوم والشعر لا يزال مبللًا

قد يبدو النوم مباشرة بعد الاستحمام حلًا عمليًا عند ضيق الوقت، لكن احتكاك الشعر المبلل بالوسادة طوال الليل قد يزيد من التشابك والاحتكاك، خاصة مع الحركة أثناء النوم.

لذلك، يُفضل الانتظار حتى يجف الشعر بدرجة مناسبة قبل النوم، مع تجنب ربطه بإحكام، واختيار طريقة تساعد على تقليل الاحتكاك والتشابك قدر الإمكان.

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