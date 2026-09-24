وزيرة الإسكان تتابع أعمال مشروعات البنية الأساسية والتطوير بالمدن الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود أجهزة المدن الجديدة في تنفيذ ومتابعة أعمال التطوير والتجميل والنظافة، ومشروعات الإسكان والبنية الأساسية، إلى جانب تكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات والتصدي للمخالفات والتعديات، وذلك في إطار الارتقاء بالمستوى العمراني وتحقيق بيئة حضارية متكاملة بالمدن الجديدة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على مواصلة أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية والمرافق والخدمات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة والمناطق المطورة، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات والأعمال الجاري تنفيذها.

وفي هذا السياق، اطلعت وزيرة الإسكان على جهود أجهزة تنمية مدن الشروق والمنيا الجديدة وبرج العرب الجديدة وبدر، في تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية والمرافق، وأعمال النظافة والتجميل، إلى جانب الحملات الميدانية لرفع الإشغالات والتصدي للمخالفات.

وتتواصل أعمال الزراعة في مدينة الشروق، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بعدد من المناطق، شملت منطقتي "أ2 وب2" بالحي الثاني، والطريق الأوسط، ومناطق العمارات والأحياء والجزر الوسطى، حيث تضمنت الأعمال تغيير وتجديد النجيل، وزراعة الأشجار، وإنشاء وتطوير شبكات الري الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الري، والحفاظ على الزراعات والمسطحات الخضراء، وإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة متكاملة ينفذها جهاز مدينة الشروق للارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، بالتوازي مع أعمال تطوير الطرق ورفع كفاءة طبقات الأسفلت، وأعمال التخطيط وتركيب اللوحات الإرشادية والتشجير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى، بما يحقق صورة متكاملة للتطوير بمختلف أنحاء المدينة.

كما يجري تنفيذ أعمال رفع كفاءة طبقات الأسفلت بطريق الرواد، حيث تم التوجيه بتكثيف معدلات العمل وتسريع وتيرة التنفيذ، واستمرار المتابعة الدورية لمراحل الأعمال، بما يضمن إنجازها وفق أعلى معايير الجودة، وسرعة إتاحة الطريق أمام المواطنين بالصورة التي تليق بسكان المدينة.

وفي مدينة المنيا الجديدة، تم تنفيذ أعمال مكثفة ومتواصلة لرفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل بعدد من المناطق والأحياء، وفي مقدمتها الحي السادس والحي المتميز، وذلك ضمن برنامج ميداني متكامل يستهدف الارتقاء بالمستوى العام للمدينة، وتحسين الصورة البصرية للمناطق السكنية، ورفع كفاءة الشوارع والمحاور والمناطق الخضراء، بما يواكب أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها المدينة.

وشملت الأعمال الميدانية رفع وإزالة التراكمات والمخلفات الصلبة ونواتج أعمال التقليم ونقلها إلى الأماكن المخصصة، باستخدام المعدات والشاحنات اللازمة، إلى جانب تشغيل المعدات الآلية لرفع الأتربة والمخلفات من الشوارع والمحاور، والدفع بسيارات غسيل الطرق لتنظيف الشوارع ورفع كفاءة المظهر العام للمحاور والمناطق ذات الكثافات السكنية.

كما تضمنت الأعمال تهذيب الأشجار وتقليمها وإزالة الفروع الجافة، والعناية بالمناطق الخضراء والمسطحات الزراعية، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة اليدوية، والتعامل مع الأركان والمناطق المحيطة بالحاويات ومتابعة حالتها، والعمل على رفع المخلفات بصورة منتظمة، بما يمنع تراكمها ويحافظ على المظهر الحضاري للشوارع، بالتوازي مع أعمال التجميل والتنسيق الحضاري للمناطق السكنية، لتحقيق التكامل بين أعمال النظافة والزراعة وصيانة المسطحات الخضراء.

وفيما يتعلق بأعمال الطرق والمرافق، تتواصل الأعمال بمنطقتي 310 و150 فدانًا، إلى جانب أعمال توسعات محطة الصرف الصحي رقم 1 بالمدينة، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من مشروعات المرافق الجاري تنفيذها، والبدء في أعمال التسليم للمواطنين تباعًا.

كما تم متابعة موقف مشروع «سكن لكل المصريين» بالمرحلة السادسة لمحدودي الدخل، والذي يضم 71 عمارة، إلى جانب متابعة أعمال إدارة تحصيل المياه، وعقد اللقاء الأسبوعي مع المواطنين بالمركز التكنولوجي بمدينة المنيا الجديدة، للوقوف على مطالبهم ومقترحاتهم والعمل على التعامل معها.

كما واصل جهاز مدينة برج العرب الجديدة حملاته الميدانية المكثفة لفرض الانضباط والتصدي للإشغالات والمخالفات بمختلف أحياء المدينة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بالأنشطة والمواقع المختلفة.

وفي هذا الإطار، نفذ جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة حملة مكبرة استهدفت غلق 2 سنتر تعليمي بالمجاورة الخامسة بالحي الأول، لمخالفتهما النشاط المخصص، كما أسفرت الحملة رصد 3 مولات بأماكن متفرقة داخل الحي الأول، لعدم استيفائها اشتراطات الحماية المدنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وففي مدينة بدر، تم متابعة أعمال تنفيذ طبقات الأسفلت بطريق هليوبوليس، مرورًا بجامعة بدر، ضمن خطة الجهاز لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية وتحسين مستوى الحركة المرورية بالمدينة، حيث تُنفذ الأعمال وفق برنامج زمني يستهدف رفع كفاءة الطريق وتحقيق أعلى معدلات الجودة في أعمال الرصف، مع المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.

وفي سياق متصل، نفذ جهاز مدينة بدر حملة مكبرة بالحي الثالث لرفع الإشغالات وتنفيذ قرارات الغلق والتشميع للمواقع المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود الجهاز للحفاظ على الانضباط بالمدينة، بالتوازي مع استمرار أعمال تطوير الطرق والمحاور ورفع كفاءة البنية الأساسية، بما يواكب حجم التنمية والتوسعات التي تشهدها مدينة بدر.