وزيرة الإسكان تبحث مع وزير الرياضة تعزيز التعاون في ملفات مراكز الشباب والمدن الجديدة

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وذلك لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، وفي مقدمتها دعم وتطوير مراكز الشباب في المدن الجديدة، وتعزيز الخدمات والأنشطة المقدمة للشباب في المدن العمرانية الجديدة.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون في ملف مراكز الشباب بمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بما يسهم في دعم الخدمات الشبابية والرياضية المقدمة للمواطنين، إلى جانب مناقشة ملفات وسبل تعزيز التعاون والاستفادة من المنشآت الرياضية والشبابية التابعة للوزارتين.

كما ناقش الجانبان التنسيق بشأن إقامة وتنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة الشبابية والرياضية في المشروعات والمناطق التابعة لوزارة الإسكان، بما في ذلك إقامة فعاليات في عدد من المواقع المتميزة، ومن بينها منطقة حدائق تلال الفسطاط، والاستفادة من هذه المشروعات في استضافة الأنشطة والبرامج التي تستهدف الشباب والنشء.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين، بما يدعم التوسع في تقديم الخدمات والبرامج الشبابية والرياضية، ويعزز الاستفادة من المشروعات العمرانية الجديدة والمواقع المتميزة في تنفيذ الفعاليات والأنشطة المختلفة.