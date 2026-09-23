القوات الحكومية اليمنية: إسقاط مسيرة لجماعة الحوثي غرب محافظة تعز

تمكنت القوات الحكومية اليمنية في محافظة تعز من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي، أثناء تحليقها في أجواء جبهة الكدحة غربي المحافظة، في ظل تصاعد المواجهات والأنشطة العسكرية للجماعة على عدد من جبهات تعز.

وتزامن إسقاط الطائرة المسيرة مع استمرار التوترات الميدانية في جبهات الكدحة ومقبنة والوازعية وجبل حبشي، حيث تشهد مناطق غرب وجنوب غرب تعز تحركات وهجمات متكررة لجماعة الحوثي، وسط تصدٍ من القوات الحكومية والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية.

وشهدت الأيام الماضية تطورات ميدانية متسارعة في ريف تعز، تضمنت معارك وعمليات استهداف متبادلة، إلى جانب إسقاط عدد من الطائرات المسيرة التابعة لجماعة الحوثي.