الرئاسي الليبي: نؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن القضية الفلسطينية ما زالت تواجه تحديات متفاقمة، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني على مدار عقود من الاحتلال وتغيير الهوية، ورغم ذلك لا يزال متمسكًا بحقه في تقرير مصيره، وهو حق تكفله مواثيق القانون الدولي.

وقال المنفي، خلال كلمته التي ألقاها باجتماعات الأمم المتحدة، إن العالم العربي والإسلامي والقارة الأفريقية، يأملون في أن تتحول المواثيق والقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية إلى واقع ملموس، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على تأكيد حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وفقًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن عرقلة تحقيق حل الدولتين تسهم في تأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة.

تفعيل القرارات والمواثيق الدولية

وأشار المنفي إلى أهمية تفعيل القرارات والمواثيق الدولية بما يفتح الطريق أمام تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.