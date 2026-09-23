محافظ بورسعيد يتابع مستجدات تطوير منطقتي "الرحاب ومساكن المنطقة الصناعية"

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم ، مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمنطقة الرحاب، والتي تضم 40 عمارة سكنية، إلى جانب منطقة مساكن المنطقة الصناعية، والتي تضم 10 عمارات سكنية وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة محمد الشناوي رئيس حي الضواحي، والمهندس حسن البسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد ، والمهندس تامر الشحات مدير مديرية الإسكان.

وتابع المحافظ على الطبيعة معدلات تنفيذ أعمال التطوير واطلع على الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقتين، والتي تشمل رفع كفاءة البنية التحتية، وأعمال الرصف والبلدورات، وتطوير منظومة الإنارة، ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، إلى جانب أعمال التشجير وتطوير الجزر الوسطى والمسطحات الخضراء.

محافظ بورسعيد يوجه بإنشاء مسطحات خضراء وموقف انتظار سيارات وتشجير شوارع الرحاب ورفع كافة مخلفات الرتش

كما وجه محافظ بورسعيد برفع كفاءة الشارع الرابط بين مساكن المنطقة الصناعية ومنطقة التصنيع والسلام، مع العمل على إقامة مسطحات خضراء بالشارع بما يساهم في تحسين المظهر العام ورفع كفاءة المحاور المؤدية للمناطق السكنية.

ووجه المحافظ كذلك بالاهتمام بأعمال تشجير الشوارع بمنطقة الرحاب، وإقامة موقف لانتظار السيارات لخدمة الأهالي، بما يساهم في تنظيم الحركة وتحقيق الاستفادة المثلى من المساحات المتاحة بالمنطقة.

وشدد محافظ بورسعيد على رفع كافة مخلفات الرتش الناتجة عن أعمال التطوير أول بأول، والحفاظ على نظافة الشوارع والمناطق المحيطة بمواقع العمل، مع ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المنفذة لضمان عدم تأثير المخلفات على حركة المواطنين.

وأكد المحافظ ضرورة تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد مع المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف مراحل العمل، والتأكد من تنفيذ جميع الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار خطة المحافظة لرفع كفاءة المناطق السكنية بمختلف أحياء بورسعيد، ومواصلة المتابعة الميدانية لمشروعات التطوير، بما يحقق الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.