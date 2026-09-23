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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة في حادث دهس لودر لسيدة ببورسعيد

صدمتها سيدة تقود سيارة ملاكي
صدمتها سيدة تقود سيارة ملاكي
محمد الغزاوى

كشف المستشار عمرو عبد العال أبو الليل، احد شهود العيان فى واقعة مصرع سيدة بورسعيد تحت عجلات لودر بمحيط معديات مدينة بورفؤاد، تفاصيل جديدة حول الحادث بعد ضبط سائق اللودر.

وقال شاهد العيان فى اتصال هاتفي بصدى البلد بعد التأكد من تغريدة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، ان سبب الحادث سيدة كانت تقود سيارة مسرعة للحاق بالمعديات عبورا لبورسعيد.

صدمتها سيدة تقود سيارة ملاكي 

 

وأضاف ابو الليل ان السيدة صدمت المجنى عليها فأسقطتها أرضا دون ان تقف فى ذات توقيت مناورة اللودر لدخول شارع جانبي ضيق فدهس الضحية لتلفظ انفاسها فى الحال. 

وشدد المستشار عمرو عبد العال على ان كاميرات المراقبة ستكشف حقيقة روايته حتى لا يضيع حق المجنى عليها وتفلت قائدة السيارة المتسببة في الحادث من العقاب. 

كانت بورسعيد شهدت حادثا مأساويا بمصرع سيدة مواليد 86 تعمل باحدى الحضانات الخاصة بعد ان دهسها لودر فأنهى حياتها فى الحال. 

تم نقل المجنى عليها لمشرحة مستشفى الحياة بمدينة بورفؤاد ووضعت تحت تصرف النيابة العامة. 

ونجح ضباط البحث الجنائي بقيادة اللواء ضياء زامل مدير إدارة البحث الجنائي فى ضبط سائق اللودر قبل فراره من بورسعيد.

بورسعيد بورفؤاد المعديات حوادث بورسعيد

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