السفارة الهندية بالقاهرة تشيد بحوار «صدى البلد» مع سفيرها

أشاد الحساب الرسمي للسفارة الهندية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بالحوار الذي أجراه موقع «صدى البلد» مع السفير الهندي لدى القاهرة سوريش كيه ريدي، حول تطور الشراكة المصرية الهندية.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة صورة من اللقاء، وقال إن السفير أجرى حوارا ثريا مع الصحفية أمنية رشاد من موقع «صدى البلد»، تناول الشراكة المتنامية بين الهند ومصر، بدءاً من التجارة والاستثمار وصولاً إلى السياحة والتكنولوجيا والتعاون الإقليمي.

وأضافت السفارة الهندية بالقاهرة أن الحوار تناول الفرص المشتركة ومستقبلاً أكثر قوة للعلاقات بين البلدين، مرفقة المنشور بعدد من الوسوم المتعلقة بالعلاقات المصرية الهندية ووزارة الخارجية الهندية و«صدى البلد».

وتأتي إشادة الحساب الرسمي للسفارة بالحوار عقب اللقاء الذي تناول عدداً من الملفات المهمة في العلاقات المصرية الهندية، من بينها الاستثمارات، والتعاون الاقتصادي، والصناعات الدوائية، والسياحة، والتكنولوجيا والدفاع، والقضية الفلسطينية، وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وسلاسل الإمداد، وتجمع بريكس.