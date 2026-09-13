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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يشيد برئاسة الهند لمجموعة "بريكس" والتوصل إلى إعلان نيودلهي

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يشيد برئاسة الهند لمجموعة "بريكس" والتوصل إلى إعلان نيودلهي
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يشيد برئاسة الهند لمجموعة "بريكس" والتوصل إلى إعلان نيودلهي
أ ش أ

 أشاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم السكرتير العام للأمم المتحدة، برئاسة الهند لمجموعة "بريكس" هذا العام والتوصل إلى إعلان نيودلهي.

كما أعرب دوجاريك - حسبما نقلت "إن دي تي في" الهندية في نسختها الإنجليزية اليوم /الأحد/ - عن تأييده لما صرح به رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشأن ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وأنه لم يعد من الممكن تأجيل هذه الخطوة، حيث أن الهيكل الحالي يضم خمسة أعضاء دائمين ولا يعكس ذلك الواقع في القرن الحادي والعشرين.

وشدد دوجاريك على الحاجة الملحة إلى إصلاح مجلس الأمن والمؤسسات الدولية الأخرى لكي تعكس واقع عام 2026 لا واقع عام 1945.. مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتكييف هذه المنظمة مع حقائق العالم الراهنة؛ لتصبح ممثلةً للجميع بشكل فعال وهذا ما أوضحه السكرتير العام للأمم المتحدة مرارا منذ توليه منصبه، وكذلك سلفه.

وحول لقاء السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.. قال دوجاريك إن الجانبين ناقشا عدة قضايا عالمية أبرزها الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وأضاف دوجاريك أن جوتيريش يرى أن للهند دورا كبيرا يمكن أن تؤديه كجسر للتواصل وكوسيلة لمساعدة الأطراف المتحاربة على التحاور والتوصل إلى تسوية سلمية.

وقد أكد إعلان نيودلهي - الذي تم إقراره خلال قمة مجموعة "بريكس" الثامنة عشرة في العاصمة الهندية - مجددا التزام المجموعة بإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية وتعزيز التعددية والدفع نحو نظام دولي أكثر تمثيلا وإنصافا.

ستيفان دوجاريك المتحدث باسم السكرتير العام للأمم المتحدة مجموعة بريكس إعلان نيودلهي إن دي تي في الهندية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

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