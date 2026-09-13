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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: كلمة الرئيس السيسي أمام قمة «بريكس» عكست رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة

بريكس
بريكس
ماجدة بدوى

أكد النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع «بريكس»، التي تستضيفها الهند تحت شعار «بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة»، عكست رؤية مصر الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم.


وقال عبد القادر إن كلمة الرئيس السيسي أكدت أهمية تعزيز التعاون بين دول «بريكس» ودعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مصالح الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن التجمع يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة والدول النامية، وإقامة نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة وتوازنًا.


وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن عضوية مصر في «بريكس» تفتح آفاقًا واسعة أمام زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري والتعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا، مؤكدًا أهمية استثمار هذه العضوية في دعم خطط توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.


وشدد النائب تامر عبد القادر على أن مشاركة مصر الفاعلة في قمة «بريكس» تؤكد ثقلها الإقليمي والدولي وحرص القيادة السياسية على تنويع الشراكات الاقتصادية، لافتًا إلى أن تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والابتكار والطاقة والبنية التحتية يمثل فرصة حقيقية لدفع معدلات النمو وتحقيق أهداف التنمية، بما يخدم مصالح الدولة المصرية وشعبها.

الرئيس السيسي بريكس التنمية المستدامة

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