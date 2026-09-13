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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب الجيش الرواندي: نصحت الزمالك بالتعاقد مع «بنتايك».. وأتمنى انضمامه لمنتخب المغرب

الزمالك
الزمالك
علا محمد

كشف المغربي عبد الرحيم طالب، المدير الفني لفريق الجيش الرواندي، عن كواليس ترشيحه المغربي محمود بنتايك للانضمام إلى صفوف الزمالك، مؤكدًا أنه كان يرى في اللاعب إمكانيات مميزة منذ فترة مبكرة من مسيرته.

وقال طالب في تصريحات خاصة لبرنامج «مودرن سبورتس» تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة Modern MTI: «بنتايك دربته وكنت وراء ذهابه إلى الرجاء، ومن بعد إلى فرنسا، لاعب ممتاز، جيد، في الأيسر يشتغل بكل ما يملك من قوة».

وأضاف: «الدفاع بدني، والصعود، قوته هو الصعود، يشارك في الهجوم. فهذا أتمنى أن ينجح مع الزمالك، ولما لا يكون في اللائحة القادمة ديال الفريق الوطني المغربي إن شاء الله».

وأوضح طالب أنه تلقى استفسارًا من مسؤولين في الزمالك عن عدد من اللاعبين المغاربة، من بينهم بنتايك، وأشرف داري؟ لا، بل ذكر تحديدًا لاعب حسنية أكادير الشماخ ويحيى عطية الله لاعب الوداد السابق، إلى جانب بنتايك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن بنتايك كان اختياره الأفضل من الناحية الفنية، مشيدًا بما يقدمه اللاعب حاليًا مع الزمالك.

المغربي عبد الرحيم طالب المدير الفني لفريق الجيش الرواندي الجيش الرواندي محمود بنتايك الزمالك

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