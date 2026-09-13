سولبرغ يخطف صدارة رالي تشيلي .. وإيفانز وباياري يُطاردان حلم اللقب

بدأ أوليفر سولبرغ، سائق تويوتا، منافسات رالي تشيلي بقوة، بعدما أنهى اليوم الأول في صدارة الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للراليات، متقدم على زميله البريطاني إلفين إيفانز متصدر الترتيب العام للبطولة.

وأنهى السائق السويدي المراحل الخاصة الست التي أقيمت يوم الجمعة على المسارات الترابية والموحلة بزمن إجمالي بلغ 52 دقيقة و42.1 ثانية، مستفيد من الظروف الممطرة التي أثرت بصورة واضحة على طبيعة الطرق.

وجاء إيفانز في المركز الثاني بفارق 10.1 ثانية عن سولبرغ، ليواصل الضغط في سباقه نحو لقب بطولة العالم، بينما احتل الفرنسي أدريان فورمو، سائق هيونداي، المركز الثالث بفارق 18 ثانية عن المتصدر.

ويعيش فورمو فترة قوية من النتائج، بعدما كرر المركز الثالث الذي حققه في رالي باراغواي نهاية أغسطس الماضي.

أما الفرنسي سيباستيان أوجييه، سائق تويوتا وبطل العالم تسع مرات، فجاء رابع بفارق 19.7 ثانية، في وقت تبدو فيه فرصه في المنافسة على لقب العالم للمرة العاشرة محدودة للغاية.

وفي المركز الخامس جاء الفنلندي سامي باياري، بفارق 21.7 ثانية عن سولبرغ، لكنه أبدى عدم ارتياحه الكامل بسبب كمية الوحل التي غطت أجزاء من المسارات.

وتلعب الأحوال الجوية دور حاسم في الرالي، حيث يرى سولبرغ أن استمرار الأمطار قد يخدم أسلوبه، بينما قد يؤدي جفاف المسارات وتحسن ظروف القيادة إلى تغيير موازين المنافسة.

ويتصدر إيفانز بطولة العالم برصيد 216 نقطة، يليه باياري بـ196 نقطة، ثم سولبرغ بـ175 نقطة، ويدخل باياري الرالي بمعنويات مرتفعة بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية في إستونيا وفنلندا وباراجواي.

وتستمر منافسات رالي تشيلي حتى الأحد، ويتضمن الرالي 16 مرحلة خاصة بطول إجمالي يبلغ 311 كيلومتر، بمشاركة خمس سيارات لتويوتا وثلاث لهيونداي وسيارتين لفورد بوما.