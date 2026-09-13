الرئيس الإيراني يدعو أمريكا إلى الدخول في مواجهة عسكرية مع جيشه | تفاصيل

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده «لن تستسلم» أمام الضغوط والتهديدات، داعيًا الولايات المتحدة إلى خوض مواجهة عسكرية مباشرة مع القوات الإيرانية.

وشدّد بزشكيان على أنه إذا كانت واشنطن تريد الحرب، فعليها خوض مواجهة قتالية مع القوات الإيرانية، بدلًا من استهداف البنية التحتية المدنية والإمدادات الغذائية وسبل العيش.

وقال بزشكيان، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»: «إذا كان الأمريكيون مقاتلين، فليواجهوا قواتنا العسكرية»، متسائلًا عن أسباب شن الحرب على البنية التحتية المدنية وحرمان المواطنين من المياه والغذاء والدواء.

وأضاف الرئيس الإيراني: «لن نسمح بالترهيب لإخضاع شعبنا. إيران لن تستسلم»، حسب قوله.

وتعكس دعوة بزشكيان واشنطن إلى مواجهة عسكرية مباشرة، وفقًا لما يراه مراقبون، التأثيرات التي أفرزتها الضغوط الاقتصادية المتزايدة على إيران، فضلًا عن صعوبة الحملة الاقتصادية والحصار البحري المفروض على طهران.

وكان بزشكيان قد أكد، في تصريحات له الجمعة، على هامش قمة بريكس في الهند، أن الضغوط على طهران «بلغت مرحلة خطيرة» بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الذي بدأ في 28 فبراير.

وأضاف الرئيس الإيراني أن بلاده تعرضت لعقوبات شديدة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الضغوط وصلت إلى مرحلة حرجة وخطيرة خلال الأشهر الأخيرة، في أعقاب العدوان العسكري.