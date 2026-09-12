نقيب الصحفيين يزور رئيس جامعة الأزهر لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم السبت، بمقر مكتبه بمدينة نصر، الأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والوفد المرافق له الذي ضم: محمد الجارحي، وكيل النقابة، و أحمد الصاوي، رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر؛ لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واستهل نقيب الصحفيين والوفد المرافق له زيارتهم بتقديم التهنئة إلى الأستاذ الدكتور محمود صديق؛ بمناسبة صدور قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بتكليفه للقيام بعمل رئيس جامعة الأزهر، معربين عن خالص أمنياتهم له بالتوفيق والسداد في قيادة الجامعة ومواصلة مسيرتها العلمية والأكاديمية، وعن تقديرهم للأزهر الشريف جامعًا وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

أهمية الصحافة ودورها الوطني

من جانبه، رحَّب رئيس الجامعة بنقيب الصحفيين والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا أهمية الصحافة ودورها الوطني في خدمة أهداف التنمية الشاملة للدولة المصرية، وتسليط الضوء على المشروعات الكبرى وتعريف المواطنين بها، بما يسهم في التكامل بين المؤسسات والإعلام والمواطنين لتحقيق تلك الأهداف التنموية.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، ومناقشة دعم قطاع الإعلام بجامعة الأزهر، كما أطْلَع رئيس الجامعة نقيب الصحفيين على إنجازات جامعة الأزهر وتقدمها محليًّا وعالميًّا، وما تشهده من طفرة في التوسعات الإنشائية والكليات الجديدة، وفتح برامج تعليمية مستحدثة في تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى ضرورة أن يكون هناك اهتمام صحفي أكبر بأنشطة الجامعات وخاصة جامعة الأزهر؛ كونها أكبر جامعة في مصر تضم آلاف الطلاب والطالبات في القاهرة والأقاليم.