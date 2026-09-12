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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بإطلالة من الريش الذهبي.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في ختام مهرجان فينيسيا

الفنانة كارولين عزمي
الفنانة كارولين عزمي
أوركيد سامي

لفتت الفنانة كارولين عزمي الأنظار في حفل ختام مهرجان فينيسيا، حيث طلت بفستان من الريش ذهبي اللون من تصميم مصممة الأزياء كريستينا كيرييفا، والشعر والميكب بلمسة خديجة براهيمي.

وأعربت كارولين عزمي عن سعادتها بحضورها الأول لمهرجان فينيسيا السينمائي، مؤكدة أنها فرصة عظيمة لمعرفة الثقافات المختلفة.

ويعرض حاليا لكارولين عزمي فيلم “محمود التاني”، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 70  مليون جنيه، والفيلم يشارك في بطولته كل من أحمد غزي، احمد بحر، جنا أشقر، تأليف إياد صالح، وإخراج عبد العزيز النجار، والفيلم تدور احداثه في إطار كوميدي حول شابين كل واحد منهما من بيئة مختلفة، وتجبرهم الظروف ع تبديل حياتهم.

كما شاركت مؤخراً كارولين عزمي في بطولة مسرحية "الساحل الشرير" والتي عرضت على مدار موسم الصيف في الساحل الشمالي وحققت نجاح كبير والمسرحية من بطولة كل من أشرف عبد الباقي، أحمد عبد الوهاب، كريم عفيفي، إبرام سمير.

وعرض في رمضان الماضي لكارولين مسلسل "رأس الأفعى"، وقدمت دور النقيب نورا سليمان، وشاركها في بطولة العمل كل من أمير كرارة،احمد غزي، ماجدة زكي، مراد مكرم ومن تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير.

الفنانة كارولين عزمي اخبار الفن نجوم الفن

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