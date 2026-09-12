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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين: رسالتنا في صدى البلد مصر والمواطن وهنقف قدام الشائعات والأكاذيب

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
هاني حسين

هنأ النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، الإعلامي أحمد موسى بعودته مرة أخرى لبرنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة" صدى البلد، وذلك بعد تماثله للشفاء من وعكة صحية.
 


  ورحب أبو العينين بالإعلامي أحمد موسى قائلا:"  سعداء بعودتك يا أحمد موسى وأهلا بيك في صدى البلد ".

وتابع أبو العينين :"  هناك تحديات وصراعات دولية واستراتيجية وأحمد موسى عارف إن قضية الوعي هي القضية الأولى والشعب المصري ذكي ويقدر يميز بين الشائعات والحقيقة ".

وأكمل أبو العينين :" إحنا نبحث عن الحقيقة وأهلا بالنقد البناء وأهلا بكل مؤيد أو معارض "، مضيفا:" رسالتنا في صدى البلد هي مصر والمواطن المصري وهنقف قدام كل الأكاذيب والشائعات ". 

أبو العينين مصر صدى البلد اخبار التوك شو على مسئوليتي

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