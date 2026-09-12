أبو العينين: رسالتنا في صدى البلد مصر والمواطن وهنقف قدام الشائعات والأكاذيب

هنأ النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، الإعلامي أحمد موسى بعودته مرة أخرى لبرنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة" صدى البلد، وذلك بعد تماثله للشفاء من وعكة صحية.





ورحب أبو العينين بالإعلامي أحمد موسى قائلا:" سعداء بعودتك يا أحمد موسى وأهلا بيك في صدى البلد ".

وتابع أبو العينين :" هناك تحديات وصراعات دولية واستراتيجية وأحمد موسى عارف إن قضية الوعي هي القضية الأولى والشعب المصري ذكي ويقدر يميز بين الشائعات والحقيقة ".

وأكمل أبو العينين :" إحنا نبحث عن الحقيقة وأهلا بالنقد البناء وأهلا بكل مؤيد أو معارض "، مضيفا:" رسالتنا في صدى البلد هي مصر والمواطن المصري وهنقف قدام كل الأكاذيب والشائعات ".