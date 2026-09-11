بمشاركة مؤسسة أبو العينين| انطلاق قافلة إيد واحدة بالأقصر.. خدمات طبية وإنسانية بالمجان للأهالي

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الشاملة التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضمن مبادرة «إيد واحدة»، بمدرسة المهيدات الابتدائية بنجع المهيدات بقرية العديسات التابعة لمركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، بمشاركة مؤسسة أبو العينين، إلى جانب عدد من مؤسسات التحالف الوطني، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والإنسانية والاجتماعية والتنموية للمواطنين بالمجان، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

ومن المقرر ان تشهد القافلة إقبالا من الأهالي للاستفادة من الخدمات المقدمة، والتي شملت عيادات الباطنة والأطفال والجلدية والعظام والأنف والأذن والأسنان والنساء والتوليد، مع توفير الأدوية والعلاج بالمجان، إلى جانب قافلة عيون شاملة واستقبال طلبات إجراء عمليات العيون والقلب والقدم السكري، فضلا عن تلقي طلبات الحصول على الأجهزة التعويضية.

كما تضمن فعاليات القافلة معرضا للملابس بالمجان، وتقديم مساعدات غذائية للأسر المستحقة وتوصيلها إلى منازلهم، إلى جانب استقبال طلبات التمكين الاقتصادي والحالات الإنسانية والغارمين، فضلا عن تنظيم أنشطة ترفيهية للأطفال وجلسات للتوعية البيئية.

وتأتي مشاركة مؤسسة أبو العينين ضمن جهود مؤسسات التحالف الوطني في الوصول بالخدمات والدعم إلى المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، وتوفير مظلة متكاملة من الرعاية الصحية والاجتماعية والإنسانية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتها.