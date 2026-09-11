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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 200 بطاقة تموينية بغرض التربح غير المشروع والاستيلاء على الدعم بالأقصر

ضبط 200 بطاقة تموينية داخل مخبز بالبياضية بغرض التربح غير المشروع والاستيلاء على الدعم
ضبط 200 بطاقة تموينية داخل مخبز بالبياضية بغرض التربح غير المشروع والاستيلاء على الدعم
شمس يونس

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمحافظة الأقصر من ضبط 200 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية المدعمة بناحية الحبيل بمركز البياضية، وذلك بحوزة القائمين على المخبز بغرض التربح غير المشروع والاستيلاء على الدعم من خلال إجراء مبيعات وهمية، وتم التحفظ على البطاقات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاءت الحملة في ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والتصدي لكافة صور التلاعب بالمنظومة التموينية، وبإشراف عبد الرازق محمد الصافي، وكيل وزارة التموين بالأقصر.

وشارك في تنفيذ الحملة أحمد محمود ربيع، مدير الرقابة التموينية، ومحمد عثمان أحمد، كبير مفتشي المديرية، وشريف أحمد سعد، مفتش بديوان عام المديرية، وأيمن رمضان عوض الله، مدير إدارة تموين البندر، بالتنسيق مع إدارة تموين البياضية برئاسة الطيب فهمي، وبمشاركة عبد الحق سالم عبيد، مفتش الإدارة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لعدم نظافة أدوات ومكان الإنتاج، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات المضبوطة.

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