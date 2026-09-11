جيش الاحتلال يغتال محمد اليازوري قائد لواء خان يونس

اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي قائداً عسكرياً بارزاً في كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، في قصف استهدف منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة في وقت متأخر من مساء الخميس، وذلك غداة عملية اغتيال مماثلة لمسؤول آخر في الحركة.

اغتيال محمد اليازوري قائد لواء خان يونس

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل محمد اليازوري، الذي كان يشغل منصب قائد لواء خان يونس في كتائب القسام، ويُعد أعلى منصب عسكري للحركة جنوب القطاع.

وتسلم اليازوري مهامه بعد اغتيال إسرائيل لسلفه رافع سلامة في يوليو 2025، والذي قُتل في الغارة نفسها التي استهدفت محمد الضيف القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس وأحد أبرز المطلوبين لدى تل أبيب.

9 قتلى في قصف شمال وجنوب القطاع

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات أمس الخميس على مناطق شمال وجنوب غزة، أسفرت عن مقتل 9 فلسطينيين، بينهم 4 من عائلة واحدة سقطوا في قصف على بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.وسبقت عملية اغتيال اليازوري بيوم واحد عملية أخرى استهدفت فرح حامد، عضو المجلس العسكري لحركة حماس والمسؤول عن ملف نشاط الحركة في الضفة الغربية.

حماس تهاجم ميلادينوف وتتهمه بالتواطؤ

وفي رد على التصعيد الإسرائيلي، شنت حركة حماس هجوماً اليوم الجمعة على المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم عبر منصة "إكس": "لا نسمع أي تعليق من مجلس السلام وممثله ميلادينوف، وكأن الأمر لا يعنيه، وكأن المفاوضات الشاقة التي أوصلتنا إلى اتفاق العلمين كانت فقط لمنح بنيامين نتنياهو وحكومته الغطاء لاستمرار القتل والدمار".

وأضاف نعيم: "ميلادينوف، من موقعه كممثل أعلى لمجلس السلام وبصمته المطبق، يتحمل المسؤولية شخصياً، لأنه في كل مناسبة كان يسارع لتحميل الفلسطينيين المسؤولية بغير وجه حق. ونحن لسنا مسؤولين عن الانتخابات الإسرائيلية ونتائجها".