كم يوم إجازة يستحق العامل سنويًا؟.. قانون العمل الجديد يحدد حق الموظف

الإجازة السنوية من أبرز الحقوق التي كفلها قانون العمل للعاملين، خاصة مع اختلاف عدد أيام الإجازة المستحقة بحسب مدة الخدمة وحالة العامل، وهو ما يجعل معرفة الرصيد السنوي من الإجازات أمرًا مهمًا لكل موظف وعامل في القطاع الخاص.

وحدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 قواعد واضحة للإجازات السنوية، مع اختلاف عدد الأيام المستحقة وفقًا لمدة خدمة العامل، إلى جانب منح العاملين من ذوي الإعاقة حقًا أكبر في الإجازة السنوية.

كم يوم إجازة سنوية يستحقها العامل؟

حدد القانون الإجازة السنوية للعامل بواقع 15 يومًا خلال السنة الأولى من الخدمة، على أن ترتفع إلى 21 يومًا سنويًا اعتبارًا من السنة الثانية.

ويستحق العامل 30 يومًا إجازة سنوية إذا أمضى عشر سنوات في الخدمة لدى صاحب عمل أو أكثر، كما يستحق العامل الذي بلغ سن الخمسين 30 يومًا سنويًا، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

أما العاملون من ذوي الإعاقة والأقزام، فقد منحهم قانون العمل حقًا خاصًا، حيث يستحق العامل منهم 45 يومًا إجازة سنوية، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

ماذا عن العامل الذي لم يكمل سنة في العمل؟

لم يغفل القانون حالة العامل الذي لم يستكمل سنة كاملة لدى صاحب العمل، إذ نظم استحقاقه للإجازة السنوية بحسب مدة خدمته، متى أمضى في الخدمة ستة أشهر على الأقل.

وبذلك لا يشترط القانون إتمام سنة كاملة حتى يحصل العامل على إجازته السنوية، وإنما يرتبط الاستحقاق في السنة الأولى بالمدة التي قضاها العامل في الخدمة وفقًا للقواعد التي حددها القانون.

هل يحدد صاحب العمل موعد الإجازة؟

الإجازة السنوية حق للعامل، لكن تحديد موعد الحصول عليها يرتبط بتنظيم العمل واحتياجات المنشأة وفقًا للقواعد التي وضعها قانون العمل.

كما ألزم القانون العامل بالحصول سنويًا على حد أدنى من الإجازة، مع تنظيم مسألة ترحيل رصيد الإجازات والمقابل المستحق عنها وفق الضوابط القانونية، بما يضمن عدم ضياع حق العامل في رصيد إجازاته.

كم يوم إجازة عارضة يستحق العامل؟

وبجانب الإجازة السنوية، نظم قانون العمل الجديد الإجازة العارضة، ورفع الحد الأقصى لها إلى 7 أيام خلال السنة بدلًا من 6 أيام في القانون السابق، على ألا تزيد مدة الإجازة العارضة في المرة الواحدة على يومين.

وتُحسب الإجازة العارضة ضمن رصيد الإجازات السنوية للعامل، وفقًا لما نص عليه القانون.

قانون العمل الجديد يحمي حق العامل في الإجازة

ويأتي تنظيم الإجازات ضمن الحقوق التي نظمها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 للعاملين، والذي بدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، ليحل محل قانون العمل السابق رقم 12 لسنة 2003.

وبحسب القانون، فإن عدد أيام الإجازة السنوية لا يكون واحدًا لجميع العاملين، وإنما يتدرج وفقًا لمدة الخدمة، مع منح ذوي الإعاقة والأقزام استحقاقًا خاصًا يصل إلى 45 يومًا سنويًا.