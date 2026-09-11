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الزوج في الأردن والأم مغربية.. حبس ربة منزل قتـلت طفلتها بـ المنيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الزوج في الأردن والأم مغربية.. حبس ربة منزل قتـلت طفلتها بـ المنيا

حبس المتهمة
حبس المتهمة
ايمن رياض

أمرت جهات التحقيق بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، حبس سيدة تحمل الجنسية المغربية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بإنهاء حياة طفلتها البالغة من العمر 8 سنوات داخل المنزل، في واقعة كشفت التحريات الأولية أنها جاءت على خلفية خلافات أسرية مع أسرة الزوج.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات متوفاة داخل منزل بمركز بني مزار، وإصابة والدتها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وفاة الطفلة «ر. ب» 8 سنوات، متأثرة بإصابتها بسلاح أبيض، فيما أشارت التحريات الأولية إلى اتهام والدتها «ن. م»، 41 عاما، وتحمل الجنسية المغربية، بارتكاب الواقعة.

وتبين إصابة الأم بجرح في أحد أوردة اليد، إثر محاولتها إنهاء حياتها عقب الواقعة، وجرى نقلها إلى مستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، تحت حراسة أمنية.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات أسرية بين المتهمة وأسرة زوجها، في الوقت الذي يتواجد فيه الزوج خارج البلاد للعمل في الأردن.

وجرى نقل جثمان الطفلة إلى المشرحة، تمهيدا لعرضه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وكيفية حدوثها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات، قبل أن تقرر حبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيق، مع استمرار الأجهزة الأمنية في إجراء التحريات لكشف جميع ملابسات

المنيا بنى مزار طفله المتهمه

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