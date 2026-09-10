120 مليون جنيه لدعم 2000 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج ابنتى الغالية بالمنيا

بحث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مع وفد من منظمة «كوبتك أورفانز»، برئاسة جورج يعقوب، مسؤول أول الشراكات الاستراتيجية بالمنظمة، وإيرين إبراهيم، مديرة برنامج «ابنتي الغالية» بمحافظة المنيا، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وبرامج المنظمة في دعم الأطفال والفتيات وتمكينهم تعليميًا واقتصاديًا ومجتمعيًا.

وناقش المحافظ خلال اللقاء آليات تعزيز التعاون بين المحافظة والمنظمة، ودعم عدد من المبادرات والبرامج التنموية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأطفال والفتيات، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في المجتمع. ومن المقرر أن تمول المنظمة برنامج «ابنتي الغالية» من خلال 20 جمعية أهلية بمحافظة المنيا، بإجمالي استثمار تنموي يبلغ نحو 120 مليون جنيه على مدار 31 شهرًا.

ويستهدف برنامج «ابنتي الغالية» تمكين نحو 2000 فتاة بالمحافظة، بواقع 1000 فتاة في المرحلة الابتدائية و1000 فتاة في المرحلة الجامعية، من خلال برامج وأنشطة في التعليم والتمكين وتنمية الشخصية والتطوع والمواطنة والانتماء والمسؤولية والمشاركة المجتمعية، إلى جانب تنمية المهارات والقدرات وتشجيع الفتيات على تنفيذ مبادرات وأفكار تخدم مجتمعاتهن المحلية. كما يتضمن البرنامج تقديم مساهمة شهرية للفتيات الأكبر سنًا، وسلة غذائية شهرية للفتيات الأصغر سنًا، طوال فترة التنفيذ.

وأكد اللواء عماد كدواني أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات التنموية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به «كوبتك أورفانز» في دعم الأطفال والفتيات وتعزيز فرص التعليم والتمكين وبناء القدرات، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لإنجاح البرامج والمبادرات التي تستهدف بناء الإنسان وتحسين جودة حياة الفئات المستهدفة، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء والعمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.

وتعمل منظمة «كوبتك أورفانز» في مصر من خلال برامج تنموية تستهدف دعم الأطفال الأكثر احتياجًا والفتيات، ومساندتهم في استكمال التعليم وتنمية المهارات والقدرات، إلى جانب تقديم الدعم والإرشاد والرعاية، من خلال شبكة من المتطوعين والمتبرعين المصريين فى الخارج وشراكات مع الجمعيات والمؤسسات المجتمعية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة وتعظيم الأثر التنموي للبرامج.

