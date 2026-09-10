في ظروف غامضة.. القبض على ربة منزل أنهت حياة طفلها وأصابت نفسها ببني مزار بالمنيا

أقدمت سيدة على إنهاء حياة طفلتها داخل المنزل بمركز بني مزار شمال المنيا، ثم حاولت إنهاء حياة نفسها بقطع شرايين يدها، في ظروف غامضة.

تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بمقتل طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات ببني مزار، فيما حاولت والدتها قتل نفسها.

انتقلت على الفور الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مقتل الطفلة "ر. ب"، 8 سنوات، إثر طعنها بسلاح أبيض "سكين"، على يد والدتها، بينما أصابت الأم وتدعى “ن. م”، 41 سنة، تحمل جنسية إحدى الدول، نفسها بقطع في الوريد وحاولت إنهاء حياتها ولم تتمكن، في ظروف غامضة.

جرى نقل جثة الطفلة إلى مشرحة المستشفى، ثم تقرر نقلها إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي العرض على الطب الشرعي.

كما تم نقل الأم تحت حراسة مشددة إلى مستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها والوقوف على أسباب الجريمة.

