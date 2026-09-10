مسئول التسويق بـ"العربية للتصنيع": الهيئة شاركت بـ 8 منتجات جديدة بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

قال رئيس قطاع العمليات والتسويق بالهيئة العربية للتصنيع اللواء أركان حرب مصطفى عبد القادر، إن الهيئة تشارك في النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء EIAS 2026 بعدد كبير من المنتجات التي تمثل مختلف مجالات عمل مصانعها وشركاتها.

وأوضح عبد القادر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال فعاليات اليوم الثاني من المعرض الذي يستضيفه مطار العلمين الدولي خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري - أن الهيئة تشارك هذا العام بـ 22 منتجًا، من بينها 14 منتجًا سبق تقديمها في المعارض السابقة، إلى جانب 8 منتجات الجديدة يتم عرضها للمرة الأولى.

الهيئة العربية للتصنيع تضم 14 مصنعًا وشركة

وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع، تضم 14 مصنعًا وشركة، من بينها 6 مصانع وشركات تعمل في مجالات الصناعات الجوية وذخائرها، إلى جانب خدمات التأمين الفني الطائرات ومحركاتها، مشيرًا إلى أن جناح الهيئة في المعرض يضم مجموعة متنوعة من المنتجات الخاصة بعدد من مصانعها وشركاتها.

وأشار إلى أن من أحدث المنتجات المعروضة، هي عددًا من المقلدات المستخدمة في مجال تدريب القوات الجوية، وكذلك مقلدات أخرى لتلبية احتياجات القوات المسلحة، فضلا عن وجود منتجات مازالت تحت البحث والتطوير الخاصة بمجابهة أنظمة المسيرات.

وأوضح رئيس قطاع العمليات والتسويق بالهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الجهات البحثية في الدولة والقوات المسلحة، تطوير المنظومات الخاصة بالطائرات المسيرة، فضلا عن التعاون مع الجهات البحثية وشركات عالمية متخصصة، للوصول إلى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

وحول أوجه الاتفاقيات التي وقعت عليها الهيئة في المعرض، قال عبد القادر إن الهيئة وقعت عددًا من بروتوكولات التعاون في مجالات متعددة، من بينها مجال أجهزة المحاكاة "السيموليتر" مع عدد من الشركات الوطنية المصرية.

وأضاف أن الهيئة وقعت كذلك بروتوكولات مع شركات عالمية للحصول على شهادات اعتماد في مجالات صيانة المحركات وصيانة بعض طائرات الهليكوبتر العاملة بالقوات الجوية المصرية.

وكشف عن الهيئة بصدد توقيع بعض اتفاقيات التعاون مع إحدى الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة، والتي تستخدم في مكافحة الحرائق، بما يفتح مجالات جديدة للتعاون وتوظيف تكنولوجيا الطائرات المسيرة في الاستخدامات المدنية.

يذكر أن مطار العلمين الدولي يستضيف النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء EIAS 2026، والمُقام خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الدسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.