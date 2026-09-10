ترمب يدعو لإطلاق اسمه على مضيق هرمز ويحشد الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة تسمية مضيق هرمز ليصبح «مضيق ترامب»، في تصريحات أدلى بها خلال تجمع للحزب الجمهوري في ولاية تكساس، بالتزامن مع حملة لحشد أنصار الحزب استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

وكان ترمب قد طرح بالفعل فكرة تغيير اسم مضيق هرمز إلى «مضيق ترامب»، في منشور سابق، مبررًا ذلك بالقول إن الولايات المتحدة باتت تسيطر على المضيق.

وخلال كلمته أمام الجمهوريين، ركز ترمب على أهمية الانتخابات النصفية، محذرًا من أن خسارة حزبه ستؤدي، بحسب وصفه، إلى التراجع عن السياسات والإنجازات التي يقول إن إدارته حققتها خلال العامين الماضيين.

وأكد الرئيس الأمريكي ضرورة فوز الجمهوريين في الانتخابات المقبلة للحفاظ على ما وصفه بالمكاسب التي تحققت خلال فترة حكمه، داعيًا الناخبين إلى دعم مرشحي الحزب في مجلسي النواب والشيوخ.

كما روج ترامب خلال التجمع لما اعتبره نجاحات اقتصادية ومالية لإدارته، من بينها خفض عجز الموازنة، بينما أطلق سلسلة من التصريحات بشأن ملف الهجرة وأداء الاقتصاد والسياسة الخارجية.

ويأتي التجمع الجمهوري في دالاس ضمن تحركات مبكرة لحشد القاعدة الانتخابية للحزب قبل انتخابات التجديد النصفي، التي تمثل اختبارًا سياسيًا مهمًا لترمب وإدارته. ووصفت تقارير أمريكية الحدث بأنه أول مؤتمر للحزب الجمهوري مخصص لانتخابات التجديد النصفي.

وتحظى تصريحات ترمب بشأن مضيق هرمز بأهمية خاصة في ظل التوتر العسكري المتصاعد مع إيران، إذ يمثل المضيق أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا، فيما تؤكد التصريحات الأمريكية الأخيرة استمرار التركيز على ضمان السيطرة على حركة الملاحة فيه.