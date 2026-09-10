قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يواجه أهلي بنغازي الليبي وديًا استعدادًا للدوري
ترمب يدعو لإطلاق اسمه على مضيق هرمز ويحشد الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي
حلمي طولان: الأهلي يعاني.. وعودة إمام عاشور ضرورية للأهلي والمنتخب
بعد تراجعه.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 10-9-2026
مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات
ترامب يهدد بضرب «جبل الفأس» إذا استأنفت إيران أنشطة نووية
الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في خميس مشيط
ترامب: إيران تنهار ولم تعد «المتنمر» في الشرق الأوسط
ترامب: الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز
بسبب الفوضى والعنصرية.. تقييد راكب بشريط لاصق داخل طائرة أمريكية
ميدفيديف: العالم يقترب من حافة مواجهة نووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترمب يدعو لإطلاق اسمه على مضيق هرمز ويحشد الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي

ترامب
ترامب
أخبار العالم

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة تسمية مضيق هرمز ليصبح «مضيق ترامب»، في تصريحات أدلى بها خلال تجمع للحزب الجمهوري في ولاية تكساس، بالتزامن مع حملة لحشد أنصار الحزب استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

وكان ترمب قد طرح بالفعل فكرة تغيير اسم مضيق هرمز إلى «مضيق ترامب»، في منشور سابق، مبررًا ذلك بالقول إن الولايات المتحدة باتت تسيطر على المضيق.

وخلال كلمته أمام الجمهوريين، ركز ترمب على أهمية الانتخابات النصفية، محذرًا من أن خسارة حزبه ستؤدي، بحسب وصفه، إلى التراجع عن السياسات والإنجازات التي يقول إن إدارته حققتها خلال العامين الماضيين.

وأكد الرئيس الأمريكي ضرورة فوز الجمهوريين في الانتخابات المقبلة للحفاظ على ما وصفه بالمكاسب التي تحققت خلال فترة حكمه، داعيًا الناخبين إلى دعم مرشحي الحزب في مجلسي النواب والشيوخ.

كما روج ترامب خلال التجمع لما اعتبره نجاحات اقتصادية ومالية لإدارته، من بينها خفض عجز الموازنة، بينما أطلق سلسلة من التصريحات بشأن ملف الهجرة وأداء الاقتصاد والسياسة الخارجية.

ويأتي التجمع الجمهوري في دالاس ضمن تحركات مبكرة لحشد القاعدة الانتخابية للحزب قبل انتخابات التجديد النصفي، التي تمثل اختبارًا سياسيًا مهمًا لترمب وإدارته. ووصفت تقارير أمريكية الحدث بأنه أول مؤتمر للحزب الجمهوري مخصص لانتخابات التجديد النصفي.

وتحظى تصريحات ترمب بشأن مضيق هرمز بأهمية خاصة في ظل التوتر العسكري المتصاعد مع إيران، إذ يمثل المضيق أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا، فيما تؤكد التصريحات الأمريكية الأخيرة استمرار التركيز على ضمان السيطرة على حركة الملاحة فيه.

دونالد ترامب مضيق هرمز أنصار الحزب مضيق ترامب الجمهوريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

ضربه في صدره.. واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

الوزير و مدير المدرسة

بعد إحراجه أمام المحافظ|وزير التعليم لمدير مدرسة كفر شكر:فين الجلابية؟ انت بأي لبس تشرفنا

أحمد فهمي

أحمد فهمي: فشلت كزوج ونجحت كأب.. وأحب مقارنتي بأحمد عز.. ولا أفضل المقارنة بهذا الفنان

واقعة عموتة وعلي محمود

اعتذار وتحقيق وغرامة للاعب.. تطور جديد في واقعة عموتة وعلي محمود

توقيت

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب

جانب من الحادث

نعتذر عن التأخيرات.. أول تعليق من السكة الحديد على حادث قطار بالعياط

ترشيحاتنا

محمد الباسوسي

بعد نجاة شيري عادل من حادث.. رئيس مهرجان الغردقة يشكر رجال الداخلية

مي عمر

مي عمر تتألق بإطلالة ملكية من فعاليات مهرجان الفضائيات العربية

شاهيناز

شاهيناز تطرح أحدث أغانيها" إيه الجمال ده.. فيديو

بالصور

ضع ثمرة منها فى اللانش بوكس.. فوائد تناول التفاح يوميًا

ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا

بملابس كلاسيك.. يارا نعوم تخطف الأنظار في عيد ميلاد ابنتها

يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها
يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها
يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول للشاي بالزنجبيل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟

حرب الأسعار تضرب سوق السيارات الصيني.. المبيعات تهبط 24% والصادرات تقفز

سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني

فيديو

شاهيناز

شاهيناز تطرح أحدث أغانيها" إيه الجمال ده.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد