ترامب يهدد بضرب «جبل الفأس» إذا استأنفت إيران أنشطة نووية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية قوية إلى موقع «جبل الفأس» في إيران، إذا ثبتت ممارسة طهران أنشطة مرتبطة ببرنامجها النووي داخل المنشأة، في أحدث تحذير أمريكي بشأن المنشآت النووية الإيرانية.

وقال ترمب إن الولايات المتحدة تراقب تحركات في الموقع الواقع بالقرب من منشأة نطنز النووية، محذرًا إيران من اتخاذ أي خطوات قد تعني استئناف الأنشطة النووية هناك.

وأضاف أن واشنطن قد تضطر إلى ضرب الموقع «بقوة شديدة» إذا رصدت ما تعتبره نشاطًا استفزازيًا.

ويُعرف «جبل الفأس» بالاسم الإنجليزي Pickaxe Mountain، وهو موقع محصن يقع قرب منشأة نطنز في محافظة أصفهان، ويضم مجمعات وأنفاقًا عميقة تحت الأرض، ما يجعله من أكثر المواقع الإيرانية صعوبة في الاستهداف بالأسلحة التقليدية.

وتأتي تهديدات ترمب في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمريكية والإسرائيلية بشأن النشاط في الموقع، بعدما أظهرت تحليلات لصور الأقمار الصناعية ارتفاعًا ملحوظًا في أعمال الإنشاء والتحصين خلال عام 2026، بما في ذلك تدعيم مداخل الأنفاق وتطوير الطرق الداخلية وإزالة نواتج الحفر.

ويرتبط الموقع بصورة مباشرة بالملف النووي الإيراني، إذ يمثل منشأة محصنة يمكن استخدامها مستقبلًا في دعم البرنامج النووي، رغم عدم وجود تأكيد مستقل على أن عمليات تخصيب اليورانيوم تُجرى داخله حاليًا.

كما لم يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى الموقع، وفق تقارير حديثة.

ويؤكد ترمب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أحد الأهداف الرئيسية للتحركات الأمريكية ضد طهران، بينما تصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي.

وتضيف التهديدات الأخيرة عنصرًا جديدًا إلى التصعيد، وسط استمرار التوتر العسكري بين واشنطن وطهران.