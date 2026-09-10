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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العثور على جثمان طفل مجهول الهوية بالمنوفية

مكان الواقعة
مكان الواقعة

شهدت مدينة منوف، منذ قليل، حالة من الجدل بعد انتشار خبرالعثور على جثمان طفل بجوار الإدارة التعليمة في المدينة، وبه إصابات وعليه علامات دماء.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء عبد الحليم فايد، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز منوف يفيد بعثور الأهالي على جثمان طفل وبه إصابات واضحة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين العثور على جثمان طفل يبلغ من العمر 4 سنوات تقريباً، وبه إصابات واضحة، مُلقى على الأرض في الظلمات بجوار الإدارة التعليمية في المدينة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة قبل نقله للعرض على الطب الشرعي.

المنوفية محافظة المنوفية العثور جثمان طفل

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