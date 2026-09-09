ضبط نصف طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر بالمنوفية

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور برئاسة فتحي شلبى، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بحضور الدكتور عبدالباسط النديم مدير ادارة الباجور البيطرية، والدكتور أيمن عفيفى نصر رئيس قسم المجازر، وهيئة سلامه الغذاء بحضور المهندسة ياسمين أحمد أبو شادى، والمهندسة سمر جلال معوض وبالاشتراك مع التموين برئاسة الأستاذ عبدالله سند ،من ضبط ما يزيد عن نصف طن لحوم ودهون ودواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بمواصلة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار الحملات المفاجئة والدورية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم وثلاجات حفظ الأغذية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية وإتخاذ كافة لإجراءات الرادعة حيال المخالفين.