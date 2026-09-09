اعتماد 92 قرية خلال شهر ونصف لقرى المنوفية

أعلن اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، اعتماد 11 قرية جديدة كدفعة ثالثة بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة ، في خطوة جادة تؤكد اهتمامه المباشر بملف التخطيط العمراني باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم جهود التنمية الشاملة وبناء مجتمعات عمرانية منظمة ومستدامة وتحقيق تطلعات المواطنين.

وأشار محافظ المنوفية أنه خلال فترة وجيزة " شهر ونصف " تم اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 92 قرية جديدة من خلال ثلاث دفعات متتالية ، يأتى هذا في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين محافظة المنوفية والهيئة العامة للتخطيط العمراني، على أن يتم استكمال اعتماد باقي الأحوزة العمرانية تباعاً ، بما يسهم في تنظيم النمو العمراني، والحفاظ على الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أن القرى التي تم اعتمادها تتبع مراكز (الشهداء ، تلا، قويسنا ، الباجور ، بركة السبع )، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لكافة قرى المحافظة على مراحل متتالية.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية المساحة والجهات المعنية، لضمان الانتهاء من توقيع الأحوزة العمرانية المحدثة وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يدفع عجلة التنمية العمرانية ويعزز من جهود الدولة في إرساء بنية تخطيطية متكاملة تحقق مستقبلًا أكثر تنظيمًا واستدامة لأبناء المنوفية ، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة في مختلف القطاعات، وأن ملف الأحوزة العمرانية سيظل محل متابعة ميدانية مستمرة حتى الانتهاء بشكل كامل من اعتماد كافة القرى، بما يحقق المستهدفات وتعظيم الاستفادة من المخططات بما يدعم جهود التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.