مصر تشارك بفريقين في بطولة العالم لصيد الأسماك بإيطاليا

تستعد بعثة المنتخب المصري للمشاركة في منافسات بطولة العالم لصيد الأسماك Big Game رقم 34، التي تستضيفها مدينة أنكونا الإيطالية خلال الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد من أفضل المنتخبات العالمية في رياضة صيد الأسماك.

وتقتصر المشاركة المصرية في البطولة على منافسات الجر (Trolling)، حيث يخوض المنتخب المنافسات بفريقين، في خطوة جديدة للاتحاد المصري لصيد الأسماك نحو تعزيز حضوره في البطولات الدولية وتحقيق نتائج تليق بالإنجازات التي حققتها الرياضة المصرية خلال الفترة الماضية.

ويمثل الفريق الأول لمصر في منافسات البطولة كل من وليد إبراهيم عبد الحميد البيهقي، كريم وحيد محمد حامد بدر، محمد عبد الحميد محمد الضوابط، وعصام الدين علوي عبد العزيز إبراهيم.

فيما يضم الفريق الثاني أحمد عادل عبد الوهاب متكين، ريتشارد روبيير يونس شلبي، فادي خالد أحمد إبراهيم الضبع، وكريم طارق محمد صبحي.

ويرأس البعثة المصرية محمد مأمون توفيق قداح، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لصيد الأسماك، والذي حرص على متابعة استعدادات الفريقين قبل انطلاق المنافسات.

وأكد محمد مأمون توفيق قداح أن المشاركة في بطولة العالم تمثل فرصة مهمة أمام لاعبي المنتخب المصري لاكتساب المزيد من الخبرات والاحتكاك بأفضل العناصر على المستوى الدولي.

وقال قداح: «المشاركة في بطولة العالم دائمًا ما تكون مختلفة، خاصة في ظل قوة المنافسة ووجود منتخبات تمتلك خبرات كبيرة في رياضة صيد الأسماك، وهدفنا أن نقدم أفضل مستوى ممكن وننافس بقوة على المراكز المتقدمة».

وأضاف: «لدينا ثقة كبيرة في لاعبي الفريقين، ونتمنى أن يوفقوا في تقديم الصورة التي تليق بمصر، وأن تكلل جهودهم بتحقيق نتيجة مميزة في منافسات الجر».

وتأتي المشاركة المصرية في إطار خطة الاتحاد لمواصلة التواجد في المحافل الدولية، ومنح اللاعبين فرصًا أكبر للاحتكاك والمنافسة على المستوى العالمي، بما يسهم في تطوير مستوى رياضة صيد الأسماك في مصر.