ميدو: الزمالك خسر 350 مليون جنيه بسبب تجاهل إنذارات رسمية

فتح أحمد حسام ميدو النار على المسؤولين داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أن النادي تكبد خسائر وصلت إلى 350 مليون جنيه نتيجة تجاهل إنذارات رسمية تم توجيهها إلى النادي وعدم التعامل معها بالشكل القانوني المطلوب.

الزمالك

وأوضح ميدو أن الأزمات التي يعيشها الزمالك جاءت نتيجة قرارات وصفها بالعنتريات، مؤكدًا أن هناك مسؤولين لم يكونوا على دراية كافية بالقانون، واتخذوا قرارات وكأن النادي ملكية خاصة، وهو ما أدى في النهاية إلى إيقاف القيد وتفاقم الأزمات داخل القلعة البيضاء.

وأشار ميدو إلى أن جماهير الزمالك أصبحت تدرك حقيقة ما يحدث داخل النادي، قائلًا إن الجمهور يعرف جيدًا من يتحمل المسؤولية ومن يظهر وقت الانتصارات ويختفي عند الأزمات، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الزمالك يظل قادرًا على المنافسة في جميع البطولات بفضل جماهيره وأبنائه.