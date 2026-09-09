عمرو الجزار والونش أبرز المرشحين للانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل

كشف أحمد حسن عن دخول الثنائي عمرو الجزار ومحمود حمدي «الونش» ضمن أبرز المرشحين للانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل، في ظل متابعة الجهاز الفني لمستوى اللاعبين خلال الفترة الحالية.

الونش

يأتي ترشيح الثنائي في إطار رغبة الجهاز الفني في اختيار العناصر الأكثر جاهزية، خاصة مع اقتراب موعد المعسكر المقبل، الذي يشهد حسم قائمة الفراعنة وفقًا لمستويات اللاعبين مع أنديتهم.

في المقابل، تحيط حالة من الغموض بموقف أقطاي عبدالله، لاعب الأهلي، من الانضمام للمنتخب، بسبب قلة مشاركاته مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، وهو ما قد يؤثر على فرص استدعائه للمعسكر المقبل.