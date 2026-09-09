محمد السيد يخضع لفحص طبي للاطمئنان على حالته الصحية

يخضع محمد السيد لاعب نادي الزمالك اليوم لفحص طبي لتحديد مدى جاهزيته والاطمئنان على حالته الصحية بعد إصابته في مباراة أبو قير للأسمدة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة محمد السيد، لاعب وسط الفريق.

وأوضح الدكتور محمد أسامة، أن اللاعب تعرض لكدمة في مشطيات القدم، وبناءً عليه تم استبداله خلال اللقاء، منعًا لتفاقم الإصابة.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن محمد السيد سيخضع للفحوصات الطبية اللازمة وبرنامج علاجي للاطمئنان على حالته وتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في التدريبات والمباريات المقبلة.

وفاز فريق الزمالك على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأبيض إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز.