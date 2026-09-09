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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«الفيمتو آرت» يختتم دورته الرابعة.. وأكاديمية الفنون تفتح الطريق أمام جيل جديد من السينمائيين

سماح أنور
سماح أنور
أحمد البهى

يختتم مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة في السابعة من مساء اليوم، الأربعاء، بدار أوبرا الإسكندرية، فعاليات دورته الرابعة، بحضور الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، ونخبة من نجوم وصناع الفن والسينما، في ختام دورة شهدت مشاركة واسعة من المواهب والتجارب السينمائية الشابة.

ويتضمن حفل الختام عددًا من الفقرات الفنية، يعقبها تكريم مجموعة من القامات الفنية التي أسهمت في إثراء الحركة السينمائية والفنية، وفي مقدمتهم المنتج صفي الدين محمود، الذي تحمل الدورة الرابعة اسمه، إلى جانب الفنان أحمد كمال، والفنانة حنان يوسف، والفنان أحمد عصام السيد.

ينظم المهرجان المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، تحت رعاية رئيس أكاديمية الفنون، وإدارة الدكتور إسلام النجدي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، والفنان محمد المهدي، رئيس المهرجان.

يعكس دعم أكاديمية الفنون للمهرجان توجهًا واضحًا نحو الاستثمار في المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة للتعبير عن رؤاها السينمائية، من خلال توفير منصات حقيقية لعرض تجاربهم، والاحتكاك بصناع وخبرات فنية متنوعة، بما يسهم في اكتشاف طاقات إبداعية جديدة قادرة على إثراء المشهد السينمائي المصري.

وتحرص أكاديمية الفنون، من خلال مؤسساتها ومعاهدها المتخصصة، على ربط العملية التعليمية بالممارسة الفنية الفعلية، ودعم المبادرات والمهرجانات التي تفتح المجال أمام الطلاب والشباب لخوض تجارب إبداعية حقيقية، بما يعزز دورها باعتبارها أحد أهم روافد صناعة الفن والثقافة في مصر.

وتأتي الدورة الرابعة من مهرجان الفيمتو آرت في هذا الإطار، باعتبارها مساحة سينمائية مخصصة للتجارب القصيرة والمواهب الجديدة، حيث أقيمت فعالياتها بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 5 إلى 9 سبتمبر الجاري، بمشاركة 56 فيلمًا تنافست ضمن 6 مسابقات، في تجربة تؤكد أهمية الفيلم القصير كمنصة لاكتشاف المواهب ومنحها فرصة الوصول إلى الجمهور والمشهد السينمائي.

أكدت إدارة  المهرجان، في بيان لها، أن دعم الشباب لا يقتصر على اكتشاف الموهبة، وإنما يمتد إلى منحها المساحة والفرصة والخبرة اللازمة لتتحول إلى مشروع فني قادر على الاستمرار والمنافسة، وهو ما يتسق مع رؤية أكاديمية الفنون في بناء أجيال جديدة من المبدعين القادرين على قيادة مستقبل الحركة الفنية والسينمائية المصرية.

مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة مهرجان الفيمتو آرت بدار أوبرا الإسكندرية

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