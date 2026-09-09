مسلسل «50/50».. موعد عرض أول 3 حلقات وتفاصيل القصة

يترقب الجمهور موعد عرض مسلسل «خمسين خمسين» الحلقات الأولى، بطولة النجمة كندة علوش وعدد من نجوم الفن في عمل درامي جديد، ومن المقرر طرحه قريبًا عبر إحدى المنصات، وسط حالة من الترقب لمعرفة تفاصيل القصة ومواعيد عرض الحلقات.

وتزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن موعد عرض مسلسل «خمسين خمسين»، بالتزامن مع اقتراب انطلاق العمل، الذي يقدم معالجة درامية تتناول الصراعات العائلية والتحديات الاجتماعية في إطار درامي مشوق.

موعد عرض مسلسل خمسين خمسين الحلقات الأولى

من المقرر عرض أول ٣ حلقات مسلسل «50/50» يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026، حيث تطرح المنصة أول 3 حلقات من العمل في اليوم نفسه.

وبعد عرض الحلقات الثلاث الأولى، من المقرر طرح حلقتين جديدتين من مسلسل «خمسين خمسين» كل يوم خميس، وذلك في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، ليستمر الجمهور في متابعة تطورات الأحداث بصورة أسبوعية.

أبطال مسلسل خمسين خمسين

يشارك في بطولة مسلسل «خمسين خمسين» عدد من الفنانين، من بينهم كندة علوش، وانتصار، وياسمينا العبد، حازم إيهاب، معتز هشام، وحمزة دياب، إلى جانب عدد من الفنانين.

المسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

وتجسد الفنانة كندة علوش خلال أحداث مسلسل «خمسين خمسين» شخصية «رانيا»، وهي محامية تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن نجلهما.

وتجد رانيا نفسها أمام مسئولية مواجهة الحياة بمفردها، برفقة ابنها، في ظل ظروف جديدة تضعها أمام العديد من التحديات والصراعات، لتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق يكشف تطورات حياتها ومحاولاتها للتعامل مع ما تعرضت له.