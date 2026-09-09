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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يفتتح مدرسة الشهيد شريف طلعت الرسمية للغات بتكلفة 28.1 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

شاركت والدة الشهيد شريف طلعت المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إفتتاح مدرسة الشهيد شريف طلعت إبراهيم الرسمية للغات، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، بتكلفة مالية قدرها 28 مليونًا و167  ألف جنيه، لتمثل صرحًا تعليميًا جديدًا يُسهم في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بمدينة الزقازيق في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

إستقبل طلاب المدرسة محافظ الشرقية  في مشهد وطني حاملين أعلام مصر ومحافظة الشرقية ، حيث قام كورال المدرسة بتقديم عروض فنية إحتفالاً وابتهاجاً بالعيد القومي للمحافظة والذي يشهد إفتتاح مدرستهم عقب أعمال التطوير ورفع الكفاءة .

وخلال الإحتفال حرص المحافظ على إجراء حوار أبوي مع إحدى الطالبات من ذوي الإحتياجات " دمج بالصف الأول الإعدادي" والتي قدمت معزوفة موسيقية نالت إستحسان الجميع ، والتقط المحافظ صوراً تذكاريه مع الطلبة .

تفقد المحافظ الفصول واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندس حمد مرسي، وكيل أول وزارة ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية حول مكونات المدرسة موضحاً أن المدرسة مقامة على مساحة 3300 م² وتتكون من دور أرضي و4 طوابق، وتضم 42 فصلًا دراسيًا ومعمل ومكتبة وحجرة مجالات وصالة متعددة الأغراض وغرفة الوسائل التعليمية ومعمل لغات.

أدار المحافظ حواراً مع الطلاب الموهوبين في الشعر والرسم متمنياً لهم دوام النجاح والتفوق الدراسي والعمل على تنمية موهبتهم وصقلها بالدراسة مع الموهبة ، قائلاً لهم نبني المدارس لنصنع مستقبلًا أفضل لأبنائنا.. فأنتم كنوز مصر وثروتها الحقيقية ، موجهاً وكيل وزارة التربية والتعليم  بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات، والإستفادة من إمكانات المدرسة لتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب، مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولًا بأول، لضمان استدامتها لأطول فترة ممكنة.

أوضح محافظ الشرقية أن قطاع الأبنية التعليمية خلال شهر سبتمبر الجاري سيشهد افتتاح 27 مشروعًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بتكلفة 514 مليونًا و100 ألف جنيه، وذلك في إطار إهتمام المحافظة بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء الوطن، وابتهاجًا بالعيد القومي للمحافظة.

وخلال فعاليات الإفتتاح، حرص المحافظ على تقديم التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة الإحتفال بالعيد القومي الـ145 للمحافظة، معربًا عن خالص تمنياته لأبناء الشرقية بدوام التوفيق والتقدم والإزدهار، وتحقيق المزيد من الإنجازات على هذه الأرض الطيبة، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الشرقية محافظ الشرقية مدرسة الشهيد شريف طلعت غرب الزقازيق

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