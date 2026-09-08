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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أهالي أبونجاح بالزقازيق يشكون انقطاع مياه الشرب

قرية ابونجاح
قرية ابونجاح
محمد الطحاوي

أطلق أهالي قرية أبو نجاح التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية عبر موقع صدي البلد استغاثة للتدخل العاجل لحل أزمة انقطاع مياه الشرب المتكرر وضعف وصولها إلى القرية، والتي يعاني منها الأهالي بصورة مستمرة.

وأوضح الأهالي أن القرية تعتمد في تغذيتها بمياه الشرب على محطة مياه موجودة بقرية شنبارة الميمونة الأمر الذي يتسبب في ضعف ضغوط المياه وانقطاعها لفترات متكررة بسبب بعد المسافة وبسبب الحاجة الملحة الي تغيير المواسير النار بها المياة مما يزيد من معاناة المواطنين خاصة مع احتياج الأسر إلى مياه صالحة للشرب والاستخدامات اليومية.

وأكد محمد عبد الخالق أحد أهالي القرية أنهم تقدموا بعدد من الشكاوى إلى الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية مطالبين بسرعة التدخل وإنهاء الأزمة إلا أن المشكلة ما زالت قائمة دون حل جذري حتى الآن.

وأضاف أنهم لم يكتفوا بتقديم الشكاوى إلى شركة مياه الشرب بل تقدموا أيضًا بعدد من الشكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وحملت الشكاوى رقمي 13010622 و13061722، وذلك للمطالبة بوضع حل نهائي لأزمة مياه الشرب بالقرية.

وأشار إلى أن أهالي قرية أبو نجاح سعوا بأنفسهم إلى المساهمة في حل المشكلة حيث تبرعوا بقطعتين من الأراضي لإنشاء محطة ارتوازية بهدف توفير مصدر مستقل لتغذية القرية بمياه الشرب إلا أن هذا الأمر لم يسفر عن إنشاء المحطة أو إنهاء معاناة المواطنين حتى الآن.

وناشد أهالي القرية رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي الإسكان والتنمية المحلية ومحافظ الشرقية سرعة فحص مشكلة مياه الشرب بقرية أبو نجاح على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مصدر مياه مستقل أو تنفيذ الحل الفني المناسب بما يضمن وصول مياه الشرب بصورة منتظمة وبضغوط مناسبة إلى جميع منازل القرية.

واكد الأهالي أن الحصول على مياه شرب نظيفة ومنتظمة حق أساسي مطالبين بسرعة الاستجابة لاستغاثتهم ووضع جدول زمني واضح لإنهاء الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية وخاصة أنهم منتظمين في سداد الفواتير المستحقة عليهم دون تأخير.

الزقازيق الشرقية بمحافظة الشرقية مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الشركة القابضة لمياه الشرب

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