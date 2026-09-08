إزالة 19 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من "الموجة الـ٣٠" لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في تاسع أيام المرحلة الأولى من "الموجة الـ٣٠" ، عن إزالة ١٩ حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت فداناً و ١٤ قيراطاً و ١٧ سهماً و ٣٤٦٧ متراً ، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى أنه تم إزالة ١٧ حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة فدان و ١٢ قيراطاً و ٣٤٦٧ متراً ، بمراكز (الزقازيق - ههيا - بلبيس - فاقوس - منيا القمح ) وإزالة ٢ حالة تعد على أراضٍ خاصة بالأهالي، بمساحة ٢ قيراط و ١٧ سهماً، بمراكز (الإبراهمية - بلبيس).

أكد المحافظ أنه تم ربط نتائج الإزالات إلكترونياً بمنظومات التقنين، والمتغيرات المكانية، وملفات التصالح، لضمان المتابعة اللحظية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

شدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.