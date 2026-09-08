قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "رياض الأطفال"..ماذا قررت التعليم؟
العملاق الصيني يعرض قوته الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
بألوان علم مصر.. الطائرات السعودية تبهر الحضور في سماء العلمين بحضور الرئيس السيسي
المقاتلة الشبحية الروسية Su-57E ومنظومة إس 400 الصاروخية تظهران لأول مرة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
وزير الخارجية السعودي: الحوثي فتح على نفسه باباً لا يحتمله
بريطانيا تخصص 135 مليون دولار لدعم الدفاع الجوي في أوكرانيا
فرسان الإمارات يبهرون الرئيس السيسي بعروض جوية استثنائية في سماء العلمين
بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها
صناعة مصرية بمعايير عالمية.. "العربية للتصنيع" تستعرض أحدث منتجاتها الجوية في معرض العلمين للطيران| صور
كيفية عمل تقليل الاغتراب 2026
المصرية للاتوبيس الترددي (BRT) تزف بشري سارة للطلاب مع بدء العام الدراسي
مصادر: أكثر من 150 ألف نزحوا نتيجة قصف الحوثيين للمناطق المدنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرانس فوتبول تعلن المرشحين لجائزة أفضل فريق في الكرة الذهبية 2026

أفضل الفرق
أفضل الفرق
إسلام مقلد

أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» قائمة المرشحين لجائزة أفضل فريق في حفل الكرة الذهبية لعام 2026، والتي تشهد منافسة على مستوى فرق الرجال والسيدات، وسط حضور لافت لعدد من الأندية التي حققت نتائج مميزة خلال الموسم الماضي.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل فريق للرجال مفاجآت، في مقدمتها غياب ريال مدريد وبرشلونة، رغم التاريخ الكبير للناديين وحضورهما الدائم في المنافسات الكبرى.

5 أندية تتنافس على جائزة أفضل فريق للرجال

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل فريق للرجال 5 أندية، هي:

آرسنال

بايرن ميونخ

بودو جليمت

فلامنجو

باريس سان جيرمان

ويأتي ترشيح هذه الأندية بعد موسم شهد منافسة قوية على مختلف البطولات، سواء على المستوى المحلي أو القاري، إلى جانب الأداء اللافت لبعض الفرق في البطولات الكبرى.

بايرن ميونخ حاضر في قائمة السيدات

ولم يقتصر حضور بايرن ميونخ على قائمة الرجال، إذ ظهر النادي الألماني أيضًا ضمن المرشحين لجائزة أفضل فريق للسيدات.

وشهدت قائمة السيدات بدورها غياب ريال مدريد، بينما جاء برشلونة ضمن أبرز الأندية المرشحة للجائزة.

وضمت القائمة الكاملة للمرشحين لجائزة أفضل فريق للسيدات:

برشلونة

بايرن ميونخ

كلوب أمريكا

مانشستر سيتي

أولمبيك ليون

سباق الكرة الذهبية يشتعل

وتأتي ترشيحات أفضل فريق ضمن نسخة استثنائية من جوائز الكرة الذهبية، بعد موسم حافل بالأحداث والبطولات الكبرى، سواء على مستوى الدوريات الأوروبية أو دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى منافسات كأس العالم 2026.

فرانس فوتبول أفضل فريق الكرة الذهبية حفل الكرة الذهبية بايرن ميونخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

المصري البورسعيدي

مصطفى أبو الدهب يكشف سبب سقوط المصري أمام منتخب السويس بتروجت

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

صورة تعبيرية

بقيمة 729 مليون دولار.. السويد تتعاقد على منظومات «هيمارس» الأمريكية

ترشيحاتنا

فيلم حوار مع البحر

فيلم حوار مع البحر يثير اهتمام الحضور فى مهرجان فينيسيا

.أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال وتحميهم من أمراض العدوى

مع دخول المدارس.. أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال وتحميهم من أمراض العدوى

أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة

أطعمة تضعف تركيز طفلك أثناء اليوم الدراسي.. احذري وضعها فى اللانش بوكس

بالصور

لصحة القلب والدماغ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟

العملاق الصيني يعرض قوته الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟.. 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي

المقاتلة الشبحية الروسية Su-57E ومنظومة إس 400 الصاروخية تظهران لأول مرة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد