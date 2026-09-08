فرانس فوتبول تعلن المرشحين لجائزة أفضل فريق في الكرة الذهبية 2026

أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» قائمة المرشحين لجائزة أفضل فريق في حفل الكرة الذهبية لعام 2026، والتي تشهد منافسة على مستوى فرق الرجال والسيدات، وسط حضور لافت لعدد من الأندية التي حققت نتائج مميزة خلال الموسم الماضي.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل فريق للرجال مفاجآت، في مقدمتها غياب ريال مدريد وبرشلونة، رغم التاريخ الكبير للناديين وحضورهما الدائم في المنافسات الكبرى.

5 أندية تتنافس على جائزة أفضل فريق للرجال

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل فريق للرجال 5 أندية، هي:

آرسنال

بايرن ميونخ

بودو جليمت

فلامنجو

باريس سان جيرمان

ويأتي ترشيح هذه الأندية بعد موسم شهد منافسة قوية على مختلف البطولات، سواء على المستوى المحلي أو القاري، إلى جانب الأداء اللافت لبعض الفرق في البطولات الكبرى.

بايرن ميونخ حاضر في قائمة السيدات

ولم يقتصر حضور بايرن ميونخ على قائمة الرجال، إذ ظهر النادي الألماني أيضًا ضمن المرشحين لجائزة أفضل فريق للسيدات.

وشهدت قائمة السيدات بدورها غياب ريال مدريد، بينما جاء برشلونة ضمن أبرز الأندية المرشحة للجائزة.

وضمت القائمة الكاملة للمرشحين لجائزة أفضل فريق للسيدات:

برشلونة

بايرن ميونخ

كلوب أمريكا

مانشستر سيتي

أولمبيك ليون

سباق الكرة الذهبية يشتعل

وتأتي ترشيحات أفضل فريق ضمن نسخة استثنائية من جوائز الكرة الذهبية، بعد موسم حافل بالأحداث والبطولات الكبرى، سواء على مستوى الدوريات الأوروبية أو دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى منافسات كأس العالم 2026.