موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2026 اليوم

تستعد مجلة «فرانس فوتبول»، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، للكشف اليوم الثلاثاء عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في العالم لعام 2026، وعلى رأسها جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم.

وتأتي نسخة هذا العام في إطار الشراكة المستمرة بين «فرانس فوتبول» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي بدأت قبل عامين، لتشهد النسخة الجديدة الإعلان عن قوائم المتنافسين على عدد من الجوائز الفردية والجماعية.

جوائز الأفضل في العالم لعام 2026

وتضم قائمة الجوائز التي سيتم الكشف عن مرشحيها كلًا من جائزة أفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل حارس مرمى، وأفضل حارسة مرمى، إلى جانب أفضل مدرب للرجال وأفضل مدرب للسيدات.

كما تشمل الجوائز أفضل نادٍ للرجال، وأفضل نادٍ للسيدات، وأفضل مهاجم، وأفضل مهاجمة، فضلًا عن جائزة أفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة شابة، بالإضافة إلى جائزة سقراط.

وكان الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، قد توج بجائزة الكرة الذهبية في نسخة عام 2025، بينما حصل الإيطالي جيانلويجي دوناروما على جائزة أفضل حارس مرمى.

كما حصد باريس سان جيرمان جائزة أفضل نادٍ، في الوقت الذي فاز فيه مدربه السابق لويس إنريكي بجائزة أفضل مدرب، بينما توج الإسباني لامين يامال بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وحصل فيكتور جيوكيريس، مهاجم آرسنال، على جائزة أفضل مهاجم.

أبرز المرشحين للكرة الذهبية

ومن المنتظر أن تشهد قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026 حضور عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية، وفي مقدمتهم كيليان مبابي، وهاري كين، وعثمان ديمبلي، ولامين يامال، ورودري.

كما يظل الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالجائزة برصيد 8 كرات ذهبية، من أبرز الأسماء التي تحظى باهتمام كبير عند الكشف عن القائمة.

موقف محمد صلاح من الترشيحات

ويبدو موقف النجم المصري محمد صلاح من قائمة المرشحين أقل وضوحًا، خاصة بعد تراجع مستواه خلال الموسم الماضي مع ليفربول، قبل رحيله عن الفريق وانضمامه لاحقًا إلى طرابزون سبور.

وسبق لصلاح أن احتل المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية عام 2018، ثم جاء خامسًا في 2019، قبل إلغاء الجائزة عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعاد صلاح ليحتل المركز السابع عام 2021، ثم المركز الخامس في 2022، والحادي عشر في 2023، بينما غاب عن قائمة المرشحين في 2024، قبل أن يحتل المركز الرابع في نسخة 2025.

موعد إعلان المرشحين وحفل الكرة الذهبية

وأعلنت مجلة «فرانس فوتبول» أن الكشف عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في العالم سيكون اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر، خلال الفترة من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الإنجليزية لندن مراسم حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2026، يوم الإثنين 26 أكتوبر المقبل، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين بمختلف الجوائز.