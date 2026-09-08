خبيرة: إرسال روسيا قوات وصواريخ إلى بيلاروسيا أثار قلقًا أوروبيًا

قالت الدكتورة هانا شليست، مدير برامج الأمن في مجلس السياسة الخارجية الأوكراني، إن ما يحدث هو إعادة تموضع لقوات الناتو في أوروبا؛ بسبب إعادة تموضع القوات الروسية.

وأضافت، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا التموضع ليس فقط خلال فترة الصيف ولكن منذ بداية هذه السنة، قامت القوات الروسية بإعادة تموضعها وإرسال قوات إلى بيلاروسيا، وقاموا أيضًا بإرسال صواريخ نووية وأسلحة نووية، وهذا يُعد خرقًا للاتفاقات الدولية.

وأوضحت أن هناك عدة دول أبدت قلقها، بما في ذلك ألمانيا، وبسبب هذا، فإن كثيرًا من الدول الأوروبية التي تقع على حدود مع روسيا قامت بوضع قواتها في حالة استعداد.