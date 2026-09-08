قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحالف: تصعيد الحوثيين ضد السعودية تهديد خطير وسنواجهه بحزم
تخفيضات تصل إلى 30%.. محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض أهلاً مدارس بالقصير
بالأسماء.. وزراء الخارجية العرب يقرون تعيين 3 أمناء عامين مساعدين
ارتديا ملابس نسائية.. حبس شخصين قاما بالتحريض على ممارسة الفجور
عامر حسين: كثرة بطولات الأهلي أجبرتني على تأجيل مبارياته
الطقس اليوم .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من أمواج البحر العالية
حبس صانعة محتوى بالقاهرة لنشرها مقاطع فيديو خادش بالتجمع
خطأ شائع عند إدراك الإمام في الركوع يبطل الصلاة.. أمين الفتوى يحذر منه
خبيرة: إرسال روسيا قوات وصواريخ إلى بيلاروسيا أثار قلقًا أوروبيًا
موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2026 اليوم
هل كان النبي يجعل ظهر كف اليدين للسماء عند الدعاء برفع البلاء؟.. الإفتاء توضح
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تخفيضات تصل إلى 30%.. محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض أهلاً مدارس بالقصير

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

افتتح الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، معرض «أهلاً مدارس» بمدينة القصير، لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، بما يتيح للأسر الحصول على احتياجات أبنائها قبل بدء العام الدراسي، وذلك ضمن جولته الميدانية بمدن الجنوب.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة القصير، ومدير مكتب المحافظ، إلى جانب القيادات التنفيذية المعنية.

وتفقد الدكتور وليد البرقي أقسام المعرض المقام على مساحة 800 متر مربع، واطلع على المنتجات المتاحة والتي تشمل الأدوات الكتابية والمكتبية، والزي المدرسي، والحقائب، والمستلزمات التعليمية الأساسية.

كما راجع البرقي قوائم الأسعار ونسب التخفيضات المقدمة للمواطنين، والتي تصل إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، مؤكدًا أهمية استمرار توفير المستلزمات بأسعار مناسبة تساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وأولياء الأمور مع اقتراب بدء الدراسة.

ووجه محافظ البحر الأحمر مسؤولي التموين والغرفة التجارية بالقصير باستمرار المتابعة والرقابة الميدانية على المعرض، للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار ونسب التخفيضات المعلنة حتى بداية العام الدراسي.

وأكد البرقي حرص المحافظة على دعم إقامة المعارض الجماهيرية بمختلف المدن، بما يوفر احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، ويعزز جهود ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر.

الغردقة الثصير البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل في دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب يوقف دعمه رسمياً لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من الغد

السفير حمد المشعان

بعد القصف الإيراني.. الكويت: نريد ردعا عربيا لمواجهة كل مصادر الاعتداءات

حادث ارشيفية

حادث مروع.. مصرع زوجين ونجليهما في تصادم على طريق مطروح الإسكندرية

تراجع الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الذهب مستمر في مصر اليوم الثلاثاء

محمود بسيوني

صوت المواطن مسموع.. توجيهات رئاسية لحل أزمات العقارات والكهرباء

صلاح

تعليق مثير من صلاح بشأن إمكانية مواجهة ليفربول

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

أكلة سريعة للانش بوكس

راحة من حيرة كل يوم الصبح .. أكلة سريعة وجاهزة للانش بوكس

الكوليسترول

ماذا يحدث للكوليسترول داخل الجسم عند تناول بذور الكتان؟

اللانش بوكس

قبل المدارس.. استشاري تكشف أفضل أنواع اللانش بوكس الموجودة في السوق

بالصور

القاهرة الجديدة تتصدر التراخيص.. والسيارات الكهربائية تسجل أكثر من ألفي مركبة

وحدة مرور القاهرة الجديدة
وحدة مرور القاهرة الجديدة
وحدة مرور القاهرة الجديدة

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

الجبنة الرومي
الجبنة الرومي
الجبنة الرومي

مرسيدس تسجل براءة اختراع قد تحول جي كلاس الكهربائية إلى سيارة تسير فوق الماء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

لما تزعل بتفتح التلاجة.. 5 أبراج بتعوض حزنها بالأكل هل أنت منهم؟

ابراج
ابراج
ابراج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد