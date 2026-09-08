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خطوات وتعليمات التقديم في وظائف المعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوات وتعليمات التقديم في وظائف المعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وظائف المعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية
وظائف المعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن وظائف للمعلمين  في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: أنه في إطار الحرص على استقطاب أفضل الكفاءات للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ، تم إعداد استمارة للتقديم في وظائف المعلمين  في مدارس التكنولوجيا التطبيقية  ، وفقًا للاحتياجات والتخصصات المطلوبة بكل مدرسة.
 

وقالت وزارة التربية والتعليم : إن خطوات وتعليمات التقديم في وظائف المعلمين  في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، تتمقل فيما يلي :

  • ادخل على هذا الرابط:

https://forms.gle/mJuUjhjJQoPYiwky6

  • يرجى قراءة البيانات والتعليمات بعناية.
  •  إدخال المعلومات الصحيحة والدقيقة في استمارة التقديم.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على التنويهات التالية :

• لا تشمل الوظائف التعليمية المطروحة معلمي المرحلة الابتدائية.

• تُراعى أولوية أبناء المحافظة محل المدرسة أو المقيمين بها عند المفاضلة، وذلك مع توافر باقي شروط ومتطلبات الوظيفة.

• تسجيل الطلب لا يُعد قبولًا نهائيًا، وتخضع جميع الطلبات للمراجعة والمفاضلة وفقًا للضوابط والاحتياجات الفعلية لكل مدرسة.

وأكدت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزاةر التربية والتعليم ،  أنه سيتم مراجعة طلبات التقديم وفقًا للاحتياجات الوظيفية بكل مدرسة، وسيتم التواصل مع المرشحين المستوفين للشروط لاستكمال مراحل التقييم والاختيار.

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، من خلال التوسع في الشراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية، والاستفادة من خبراتها الأكاديمية والتطبيقية في تطوير البرامج الدراسية والتخصصات المقدمة للطلاب، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة واحتياجات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بمواصلة تطوير برامج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يضمن حصول الطلاب على المهارات الفنية والتكنولوجية الحديثة، ويربط الجانب التعليمي والتطبيقي باحتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية، مؤكدًا حرص الوزارة على بناء منظومة متكاملة للتعليم الفني تتيح للطلاب فرصًا حقيقية للتعلم والتدريب والتأهيل لسوق العمل.

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