طقس اليوم الثلاثاء.. رياح وأتربة وارتفاع الأمواج في 7 مدن

تشهد البلاد اليوم الثلاثاء أجواءً حارة ورطبة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع نشاط للرياح على عدد من المناطق، ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق، فضلًا عن ارتفاع الأمواج على الشواطئ، وسط تحذيرات للمواطنين وقائدي السيارات والمصطافين بضرورة توخي الحذر وفقاً لما نقتله صباح الخير يا مصر.

رياح نشطة تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة

وتنشط الرياح على عدد من المناطق، وتتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، خاصة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وقد تساعد حركة الرياح على تحسين الأجواء نسبيًا خلال فترات من اليوم، إلا أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة.

أتربة تضرب 7 مدن

وتشهد بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية نشاطًا للرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، ما قد يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق والمناطق المفتوحة.

ومن أبرز المدن والمناطق المتأثرة:

مطروح

العلمين

الإسكندرية

بلطيم

جمصة

دمياط

بورسعيد

ارتفاع الأمواج يصل إلى 2.5 متر

ويمتد تأثير نشاط الرياح إلى البحر، إذ من المتوقع ارتفاع الأمواج على بعض الشواطئ لتتراوح بين متر ونصف ومترين ونصف.

ويُنصح المصطافون ومرتادو الشواطئ بتوخي الحذر، خاصة أثناء ممارسة الأنشطة البحرية، مع الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ.

درجات الحرارة اليوم

وتستمر الأجواء الحارة على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وتصل درجات الحرارة العظمى المتوقعة إلى:

القاهرة الكبرى: 37 درجة.

شمال الصعيد: 38 درجة.

جنوب الصعيد: 41 درجة.

نصائح مهمة لقائدي السيارات والمواطنين

ومع نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق، يُنصح قائدو السيارات على الطرق السريعة والمفتوحة بالقيادة بهدوء، وترك مسافات آمنة بين السيارات، مع خفض السرعة عند انخفاض مستوى الرؤية.

كما يُفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والإكثار من شرب المياه، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.



